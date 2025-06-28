Тетраодон сріблястий у Чорному морі — яка небезпека

Риба тетраодон сріблястий. Фото: Photo Mert Gokalp

У Чорному морі з’явився новий небезпечний вид — тетраодон сріблястий. Ця риба, схожа на кулю, коли роздувається, несе реальну загрозу всьому регіону. Вона отруйна, агресивна і здатна витіснити місцеву фауну.

Про це заявила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Тетраодон сріблястий, який поселився у Чорному морі. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Отруйна риба у Чорному морі

За їхніми даними, тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus), відомий як риба-куля, — тропічний хижак, що останніми роками активно розселяється у Чорному морі. Його батьківщина — Індо-Тихоокеанський регіон, але через Суецький канал риба дісталася до Середземного моря, а звідти — і до українського узбережжя.

Перші випадки появи цього виду в Чорному морі біля України зафіксували ще у 2014 році. Відтоді популяція зростає, і це викликає занепокоєння серед науковців та рибалок.

Який вигляд має риба

Тетраодон містить тетродотоксин — одну з найсильніших відомих отрут. Навіть невелика доза цієї речовини смертельно небезпечна для людини при споживанні. Риба має міцні щелепи, якими може з легкістю перегризати рибальські сітки, жилки та навіть завдавати шкоди улову.

Окрім цього, вона харчується рибою, молюсками та ракоподібними, витісняючи місцеві види з екосистеми. Через потепління клімату ареал поширення тетраодона може ще більше розширитись, що поставить під загрозу біорізноманіття, дрібне рибальство й навіть здоров’я людей, які не підозрюють про небезпеку.

Нагадаємо, ми повідомляли, які ціни в Одесі на свіжу рибу. А також писали, що житель Одещини наловив риби у Дністровському лимані на майже 365 тисяч гривень.