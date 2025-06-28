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Главная Одесса Крепкая челюсть и яд — в Черном море обнаружили опасную рыбу

Крепкая челюсть и яд — в Черном море обнаружили опасную рыбу

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 13:45
Тетраодон серебристый в Черном море - какая опасность
Рыба тетраодон серебристый. Фото: Фото Mert Gokalp
Ключові моменти Ядовитая рыба в Черном море Как выглядит рыба

В Черном море появился новый опасный вид — тетраодон серебристый. Эта рыба, похожая на шар, когда раздувается, несет реальную угрозу всему региону. Она ядовита, агрессивна и способна вытеснить местную фауну.

Об этом заявила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Тетраодон серебристый, который поселился в Черном море. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Ядовитая рыба в Черном море

По их данным, тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus), известный как рыба-шар, — тропический хищник, который в последние годы активно расселяется в Черном море. Его родина — Индо-Тихоокеанский регион, но через Суэцкий канал рыба добралась до Средиземного моря, а оттуда — и до украинского побережья.

Первые случаи появления этого вида в Черном море возле Украины зафиксировали еще в 2014 году. С тех пор популяция растет, и это вызывает беспокойство среди ученых и рыбаков.

Как выглядит рыба

Тетраодон содержит тетродотоксин — один из самых сильных известных ядов. Даже небольшая доза этого вещества смертельно опасна для человека при потреблении. Рыба имеет крепкие челюсти, которыми может с легкостью перегрызать рыболовные сети, лески и даже наносить вред улову.

Кроме этого, она питается рыбой, моллюсками и ракообразными, вытесняя местные виды из экосистемы. Из-за потепления климата ареал распространения тетраодона может еще больше расшириться, что поставит под угрозу биоразнообразие, мелкое рыболовство и даже здоровье людей, которые не подозревают об опасности.

Напомним, мы сообщали, какие цены в Одессе на свежую рыбу. А также писали, что житель Одесской области наловил рыбы в Днестровском лимане на почти 365 тысяч гривен.

Одесса отдых Черное море Одесская область Новости Одессы рыба
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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