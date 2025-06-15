Ціни на рибу в Одесі — що беруть і скільки коштує

Риба на прилавках одеського ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

В Одесі на ринку "Привоз" багато свіжої риби з Чорного моря, Туреччини, Ісландії та Норвегії. Продавці кажуть: ціни ростуть кожного дня, але попит не падає. Найпопулярніші — дунайка, хамса та скумбрія.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує популярна риба в Одесі і чому все дорожчає.

Реклама

Читайте також:

Вартість риби на ринку "Привоз"

На прилавках ринку "Привоз" — селедка з Ісландії, турецька хамса, чорноморська дунайка, балтійська серделя й скумбрія з Норвегії. Продавчиня Лідія ділиться, що ціни за останні тижні виросли, але є й винятки.

"Скумбрія — 240 гривень. Дорожчає. Ціна росте, росте, росте. На скумбрію — особливо. Усе дорожчає. Правда, є риба, яка тримається — ціна не міняється вже кілька тижнів, наприклад, на хамсу", — каже Лідія..

Лідія зізнається, що головний фактор, що впливає на торгівлю — війна. За її словами ціни коливаються через загальну нестабільність і події в місті.

"Якщо бомблять Одесу — взагалі немає покупців. Якщо тихо — люди йдуть і купують. Усе, звісно, впливає", — каже вона.

Продавці сподіваються, що ринок втримає ціни хоча б на частину риби, бо попит залишається, а одесити не уявляють літа без добре засоленої дунайки чи смаженої хамси.

Хамса на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість свіжої риби на Привозі

Дунайка — 200 грн/кг

Лящ — 170 грн/кг

Карп — 120 грн/кг

Карась — 120 грн/кг

Судак — 220 грн/кг

Лобань — 230 грн/кг

Барабуля — 220 грн/кг

Окунь — 260 грн/кг

Оселедець на ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли скільки коштують сезонні фрукти в супермаркетах Одеси: дині, черешня та полуниця. А також повідомляли, що ситуація у м'ясній галузі України досить динамічна — ціни то трохи знижуються, то різко зростають.