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Главная Одесса Дунайка, хамса и скумбрия — какие сейчас цены на рыбу в Одессе

Дунайка, хамса и скумбрия — какие сейчас цены на рыбу в Одессе

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Дата публикации 15 июня 2025 13:05
Цены на рыбу в Одессе - что берут и сколько стоит
Рыба на прилавках одесского рынка "Привоз". Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Стоимость рыбы на рынке "Привоз" Стоимость свежей рыбы на Привозе

В Одессе на рынке "Привоз" много свежей рыбы из Черного моря, Турции, Исландии и Норвегии. Продавцы говорят: цены растут каждый день, но спрос не падает. Самые популярные — дунайка, хамса и скумбрия.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит популярная рыба в Одессе и почему все дорожает.

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Стоимость рыбы на рынке "Привоз"

На прилавках рынка "Привоз" — сельдь из Исландии, турецкая хамса, черноморская дунайка, балтийская серделя и скумбрия из Норвегии. Продавщица Лидия делится, что цены за последние недели выросли, но есть и исключения.

"Скумбрия — 240 гривен. Дорожает. Цена растет, растет, растет. На скумбрию — особенно. Все дорожает. Правда, есть рыба, которая держится — цена не меняется уже несколько недель, например, на хамсу", — говорит Лидия.

Лидия признается, что главный фактор, влияющий на торговлю - война. По ее словам цены колеблются из-за общей нестабильности и событий в городе.

"Если бомбят Одессу — вообще нет покупателей. Если тихо — люди идут и покупают. Все, конечно, влияет", — говорит она.

Продавцы надеются, что рынок удержит цены хотя бы на часть рыбы, потому что спрос остается, а одесситы не представляют лета без хорошо засоленной дунайки или жареной хамсы.

Дунайка, хамса і скумбрія — які зараз ціни на рибу в Одесі - фото 1
Хамса на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свежей рыбы на Привозе

  • Дунайка — 200 грн/кг
  • Лещ — 170 грн/кг
  • Карп — 120 грн/кг
  • Карась — 120 грн/кг
  • Судак — 220 грн/кг
  • Лобань — 230 грн/кг
  • Барабуля — 220 грн/кг
  • Окунь — 260 грн/кг
Дунайка, хамса і скумбрія — які зараз ціни на рибу в Одесі - фото 2
Сельдь на рынке "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали сколько стоят сезонные фрукты в супермаркетах Одессы: дыни, черешня и клубника. А также сообщали, что ситуация в мясной отрасли Украины достаточно динамичная — цены то немного снижаются, то резко растут.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы цены рыба
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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