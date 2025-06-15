Цены на рыбу в Одессе - что берут и сколько стоит

Дунайка, хамса и скумбрия — какие сейчас цены на рыбу в Одессе
В Одессе на рынке "Привоз" много свежей рыбы из Черного моря, Турции, Исландии и Норвегии. Продавцы говорят: цены растут каждый день, но спрос не падает. Самые популярные — дунайка, хамса и скумбрия.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит популярная рыба в Одессе и почему все дорожает.
Стоимость рыбы на рынке "Привоз"
На прилавках рынка "Привоз" — сельдь из Исландии, турецкая хамса, черноморская дунайка, балтийская серделя и скумбрия из Норвегии. Продавщица Лидия делится, что цены за последние недели выросли, но есть и исключения.
"Скумбрия — 240 гривен. Дорожает. Цена растет, растет, растет. На скумбрию — особенно. Все дорожает. Правда, есть рыба, которая держится — цена не меняется уже несколько недель, например, на хамсу", — говорит Лидия.
Лидия признается, что главный фактор, влияющий на торговлю - война. По ее словам цены колеблются из-за общей нестабильности и событий в городе.
"Если бомбят Одессу — вообще нет покупателей. Если тихо — люди идут и покупают. Все, конечно, влияет", — говорит она.
Продавцы надеются, что рынок удержит цены хотя бы на часть рыбы, потому что спрос остается, а одесситы не представляют лета без хорошо засоленной дунайки или жареной хамсы.
Стоимость свежей рыбы на Привозе
- Дунайка — 200 грн/кг
- Лещ — 170 грн/кг
- Карп — 120 грн/кг
- Карась — 120 грн/кг
- Судак — 220 грн/кг
- Лобань — 230 грн/кг
- Барабуля — 220 грн/кг
- Окунь — 260 грн/кг
Напомним, мы сообщали сколько стоят сезонные фрукты в супермаркетах Одессы: дыни, черешня и клубника. А также сообщали, что ситуация в мясной отрасли Украины достаточно динамичная — цены то немного снижаются, то резко растут.
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