Цены на рыбу в Одессе - что берут и сколько стоит

Рыба на прилавках одесского рынка "Привоз". Фото: Новини.LIVE

В Одессе на рынке "Привоз" много свежей рыбы из Черного моря, Турции, Исландии и Норвегии. Продавцы говорят: цены растут каждый день, но спрос не падает. Самые популярные — дунайка, хамса и скумбрия.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит популярная рыба в Одессе и почему все дорожает.

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Стоимость рыбы на рынке "Привоз"

На прилавках рынка "Привоз" — сельдь из Исландии, турецкая хамса, черноморская дунайка, балтийская серделя и скумбрия из Норвегии. Продавщица Лидия делится, что цены за последние недели выросли, но есть и исключения.

"Скумбрия — 240 гривен. Дорожает. Цена растет, растет, растет. На скумбрию — особенно. Все дорожает. Правда, есть рыба, которая держится — цена не меняется уже несколько недель, например, на хамсу", — говорит Лидия.

Лидия признается, что главный фактор, влияющий на торговлю - война. По ее словам цены колеблются из-за общей нестабильности и событий в городе.

"Если бомбят Одессу — вообще нет покупателей. Если тихо — люди идут и покупают. Все, конечно, влияет", — говорит она.

Продавцы надеются, что рынок удержит цены хотя бы на часть рыбы, потому что спрос остается, а одесситы не представляют лета без хорошо засоленной дунайки или жареной хамсы.

Хамса на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свежей рыбы на Привозе

Дунайка — 200 грн/кг

Лещ — 170 грн/кг

Карп — 120 грн/кг

Карась — 120 грн/кг

Судак — 220 грн/кг

Лобань — 230 грн/кг

Барабуля — 220 грн/кг

Окунь — 260 грн/кг

Сельдь на рынке "Привоз". Фото: Новини.LIVE

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