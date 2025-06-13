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Головна Одеса Дині, черешня та полуниця у супермаркетах Одеси — ціни сьогодні

Дині, черешня та полуниця у супермаркетах Одеси — ціни сьогодні

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Дата публікації: 13 червня 2025 14:48
Вартість ягід та фруктів (черешні, полуниці, динь та абрикосів) в супермаркетах Одеси
Вартітсь динь. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Дині та кавуни Абрикоси, черешня та полуниця

Пройшла майже половина першого місяця літа, тому в магазинах Одеси зростає попит на сезонні смаколики. Черешню, дині, полуницю та абрикоси швидко розбирають у супермаркетах, хоча ціна цих плодів іноді є досить високою.

Які ціни на ягоди та фрукти в одеських супермаркетах дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Вартість динь в одеських супермаркетах — в районі 100 гривень за кілограм, в залежності від сорту. Наприклад Галія чи Пьєла коштує 99 грн./кг, а Валенсія дещо дорожче — 109 грн./кг. Однак деякі плоди можна придбати за знижкою до 23%.  Найдешевший варіант —Пьєла де Сапо, його вартість —72 грн./кг. 

Вартість арбузів у супермаркетах міста сягає 64 гривні за кілограм..

Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 1
Дині в магазині. Фото: Новини.LIVE
Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 2
Диня Пьєла де Сапо. Фото: Новини.LIVE

Абрикоси, черешня та полуниця

Полуниця досі по кишені не кожному — її варість протягом червня зовсім не впала та складає 250 гривень за кілограм. Черешню же можна придбати за 600 грн. за кг. Однак за знижкою, яка сьогоді діє в деяких крамницях —  і за 440 грн/кг.

Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 3
Вартість черешні. Фото: Новини.LIVE
Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 4
Полуниця в крамниці. Фото: Новини.LIVE

Абрикоси в супермаркетах Одеси коштують в середньому по 59 гривень за один пакунок. Їх ціна поки впала не сильно у порівнянні із травневою, тому доступний цей смаколик, ймовірно, не для всіх.

Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 5
Вартість абрикосів. Фото: Новини.LIVE
Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 6
Абрикоси у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки коштувала черешня як тільки вона з'явилася. А також про те,  який сорт кавуна в Україні кращий.

Одеса їжа фрукти магазини Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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