Вартість ягід та фруктів (черешні, полуниці, динь та абрикосів) в супермаркетах Одеси

Вартітсь динь. Фото: Новини.LIVE

Пройшла майже половина першого місяця літа, тому в магазинах Одеси зростає попит на сезонні смаколики. Черешню, дині, полуницю та абрикоси швидко розбирають у супермаркетах, хоча ціна цих плодів іноді є досить високою.

Які ціни на ягоди та фрукти в одеських супермаркетах дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Вартість динь в одеських супермаркетах — в районі 100 гривень за кілограм, в залежності від сорту. Наприклад Галія чи Пьєла коштує 99 грн./кг, а Валенсія дещо дорожче — 109 грн./кг. Однак деякі плоди можна придбати за знижкою до 23%. Найдешевший варіант —Пьєла де Сапо, його вартість —72 грн./кг.

Вартість арбузів у супермаркетах міста сягає 64 гривні за кілограм..

Дині в магазині. Фото: Новини.LIVE

Диня Пьєла де Сапо. Фото: Новини.LIVE

Абрикоси, черешня та полуниця

Полуниця досі по кишені не кожному — її варість протягом червня зовсім не впала та складає 250 гривень за кілограм. Черешню же можна придбати за 600 грн. за кг. Однак за знижкою, яка сьогоді діє в деяких крамницях — і за 440 грн/кг.

Вартість черешні. Фото: Новини.LIVE

Полуниця в крамниці. Фото: Новини.LIVE

Абрикоси в супермаркетах Одеси коштують в середньому по 59 гривень за один пакунок. Їх ціна поки впала не сильно у порівнянні із травневою, тому доступний цей смаколик, ймовірно, не для всіх.

Вартість абрикосів. Фото: Новини.LIVE

Абрикоси у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки коштувала черешня як тільки вона з'явилася. А також про те, який сорт кавуна в Україні кращий.