Цены на черешню в одесских магазинах - стоимость килограмма этих ягод

Ягоды в магазине. Фото: Новини.LIVE

В конце мая в магазинах Одессы традиционно начинает появляться ранняя черешня. Однако пока эти вкусные и полезные ягоды по карману не каждому — 1000 гривен гривен за килограмм.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько стоит черешня в одесских супермаркетах.

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Цены на черешню

Ранняя сортовая черешня уже заняла свое почетное место на полках одесских магазинов рядом с клубникой и голубикой. Продается она как на вес, так и порционно, в пластиковых стаканах. Килограмм этих ягод сегодня стоит недешево — 999 гривен.

Ранняя черешня. Фото: Новини.LIVE

Стоимость черешни. Фото: Новини.LIVE

Цены на черешню. Фото: Новини.LIVE

Пока есть не везде

Уже в июне начнет появляться среднеспелая черешня, а позднеспелая — примерно в июле. Так что этих ягод на рынке станет больше, поэтому через месяц их стоимость должна снизиться. Кстати, пока это лакомство в наличии даже не во всех магазинах города.

Черешня в стакане. Фото: Новини.LIVE

Ягоды в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, какой сорт арбуза в Украине лучший. А также о подешевении некоторых ягод в одесских магазинах.