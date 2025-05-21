Цены на черешню в одесских магазинах - стоимость килограмма этих ягод

В одесских магазинах появилась черешня — стоимость впечатляет
В конце мая в магазинах Одессы традиционно начинает появляться ранняя черешня. Однако пока эти вкусные и полезные ягоды по карману не каждому — 1000 гривен гривен за килограмм.
Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько стоит черешня в одесских супермаркетах.
Цены на черешню
Ранняя сортовая черешня уже заняла свое почетное место на полках одесских магазинов рядом с клубникой и голубикой. Продается она как на вес, так и порционно, в пластиковых стаканах. Килограмм этих ягод сегодня стоит недешево — 999 гривен.
Пока есть не везде
Уже в июне начнет появляться среднеспелая черешня, а позднеспелая — примерно в июле. Так что этих ягод на рынке станет больше, поэтому через месяц их стоимость должна снизиться. Кстати, пока это лакомство в наличии даже не во всех магазинах города.
Напомним, недавно мы писали о том, какой сорт арбуза в Украине лучший. А также о подешевении некоторых ягод в одесских магазинах.
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