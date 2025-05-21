Ціни на черешню в одеських магазинах - вартість кілограма цих ягід

Ягоди в магазині. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці травня в магазинах Одеси традиційно починає з'являтися рання черешня. Однак поки ці смачні та корисні ягоди по кишені не кожному — 1000 гривень за кілограм.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки коштує черешня в одеських супермаркетах.

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Ціни на черешню

Рання сортова черешня вже посіла своє почесне місце на полицях одеських крамниць поряд із полуницею та лохиною. Продається вона як на вагу, так і порційно, у пластикових стаканах. Кілограм цих ягід сьогодні коштує недешево — 999 гривень.

Рання черешня. Фото: Новини.LIVE

Вартість черешні. Фото: Новини.LIVE

Ціни на черешню. Фото: Новини.LIVE

Поки є не всюди

Вже у червні почне з'являтися середньостигла черешня, а піздньостигла — приблизно у липні. Отже, цих ягід на ринку побільшає, тому через місяць їхня вартість має стати дещо нижчою. До речі, поки цей смаколик наявний навіть не у всіх крамницях міста.

Черешня у стакані. Фото: Новини.LIVE

Ягоди в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, який сорт кавуна в Україні кращий. А також про подешевшання деяких ягід в одеських магазинах.