Графики отключений света на завтра — задействуют ли их в Одессе, прогноз от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений на завтра — будет ли у одесситов свет
Из-за непогоды сегодня в Украине были обесточены 12 населенных пунктов в 3 областях. Однако завтра, 21 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление не изменилось
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 20 мая, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня — в понедельник.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также об изменениях в движении городского электротранспорта.
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