Изменения в движении трамваев Одессы из-за реконструкции разворотного кольца

7-й трамвай. Фото иллюстративное: traffic.od

Разворотное кольцо на улице 28-й бригады планируют капитально реконструировать. В связи с этим с 21 мая 2025 года вносятся изменения в работу трамвайных маршрутов.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

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Изменения в движении

Трамвайный маршрут №7 в Одессе временно приостанавливает работу на время выполнения ремонтных работ на улице 28-й бригады. В этот период на пути "Центролит — Черноморского казачества — Центролит" будет курсировать маршрут №1. Движение обеспечат 22 вагона с интервалом примерно 7 минут.

Сообщение коммунальщиков. Фото: скриншот

Трамвайный маршрут №7

Трамвай №7 курсирует по следующему маршруту: улица Паустовского (ТЦ "Таврия-В") — Пересыпский мост — Железнодорожный вокзал (Старосенная площадь) — 11-я станция Люстдорфской дороги. Вагоны ходят с 05:40 до 22:10. Цена проезда составляет 15 гривен.

Напомним, еще недавно мы писали о том, почему сегодня не курсировали 2 одесских трамвая. А также о ремонте проблемного перекрестка.