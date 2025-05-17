Временно не курсирует трамвай №20 в Одессе

Трамвай №20 в Одессе. Фото иллюстративное: traffic.od.ua

В Одессе временно прекратили движение трамвая №20 в направлении Хаджибейского лимана. Причина — повышенный уровень воды вдоль трамвайных путей.

Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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Трамвай №20 не курсирует

В связи с неблагоприятными погодными условиями и поднятием уровня воды вдоль пути, трамвайный маршрут №20 временно не курсирует в направлении Хаджибейского лимана. Это решение приняли для безопасности пассажиров, поскольку влажная местность представляет угрозу для стабильной работы трамвая.

Чтобы обеспечить транспортное сообщение, на указанном участке временно курсирует маршрутное такси. Городские власти просят одесситов отнестись к ситуации с пониманием и при необходимости планировать поездки с учетом изменений.

О возобновлении трамвайного движения сообщат дополнительно после стабилизации погодных условий.

Какой маршрут трамвая №20

Этот маршрут соединяет Херсонский сквер и Хаджибейский лиман. На линии длиной 7,42 километра работает два трамвая. Интервал их движения — 28 минут. Вагоны выходят на маршрут в 5:38, заканчивают работу в 21:57. Стоимость проезда — 15 гривен.

Напомним, в Пересыпском районе Одессы начали обновлять перекресток проспекта Князя Владимира Великого и улицы Академика Заболотного. Также мы писали, что Компания Bolt запустила такси только для женщин в Одессе.