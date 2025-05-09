Жіноче таксі від Bolt Women for Women тепер можна замовити і в Одесі

Таксі Bolt. Фото ілюстративне: Економічна правда

Компанія Bolt запустила категорію Women for Women (таксі лише для жінок) у ще шести містах України, окрім Києва. Зокрема у Чернігові, Одесі, Львові, Ужгороді, Мукачеві та Рівному.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у соцмережі.

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Ця послуга дозволяє пасажиркам замовляти поїздки виключно у жінок-водіїв, створюючи комфортніше та безпечніше середовище під час користування сервісом. Додамо, сервіс Women for Women уперше був запущений у Києві як пілотна ініціатива. У компанії наголошують, що вартість поїздок у цій категорії буде такою ж, як і в інших.

"Нагадуємо, що вартість поїздки буде такою ж, як у стандартній категорії Bolt, а для замовлення потрібно пройти швидку верифікацію. Викликати авто в категорії Women for Women можуть жінки або жінки з дітьми до 16 років", — йдеться уповідомленні компанії.

Застосунок таксі. Фото: скриншот

Категорія працює. Фото: скриншот

Безпека користувачів

Для безпеки користувачів категорії Women for Women Bolt запровадив додаткові етапи перевірки пасажирів:

При виборі цієї категорії користувач має завантажити офіційний документ, що засвідчує особу.

Документ буде звірятися з обліковим записом Bolt, зокрема, ім'ям, датою народження та фотографією.

Для завершення перевірки користувачеві необхідно зробити селфі, щоб підтвердити відповідність особи наданому документу.

Після успішної перевірки пасажир зможе підтвердити замовлення та чекати авто у певному місці.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про скандал із таксистом в Одесі. А також про те, які трамваї сьогодні зупинились через негоду.