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Жіноче таксі від Bolt теперь можна замовити і в Одесі

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Дата публікації: 9 травня 2025 12:30
Жіноче таксі від Bolt Women for Women тепер можна замовити і в Одесі
Таксі Bolt. Фото ілюстративне: Економічна правда

Компанія Bolt запустила категорію Women for Women (таксі лише для жінок) у ще шести містах України, окрім Києва. Зокрема у Чернігові, Одесі, Львові, Ужгороді, Мукачеві та Рівному.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у соцмережі.

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Ця послуга дозволяє пасажиркам замовляти поїздки виключно у жінок-водіїв, створюючи комфортніше та безпечніше середовище під час користування сервісом. Додамо, сервіс Women for Women уперше був запущений у Києві як пілотна ініціатива. У компанії наголошують, що вартість поїздок у цій категорії буде такою ж, як і в інших.

"Нагадуємо, що вартість поїздки буде такою ж, як у стандартній категорії Bolt, а для замовлення потрібно пройти швидку верифікацію. Викликати авто в категорії Women for Women можуть жінки або жінки з дітьми до 16 років", — йдеться уповідомленні компанії.

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Застосунок таксі. Фото: скриншот

 

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Категорія працює. Фото: скриншот

Безпека користувачів

Для безпеки користувачів категорії Women for Women Bolt запровадив додаткові етапи перевірки пасажирів:

  • При виборі цієї категорії користувач має завантажити офіційний документ, що засвідчує особу.
  • Документ буде звірятися з обліковим записом Bolt, зокрема, ім'ям, датою народження та фотографією.
  • Для завершення перевірки користувачеві необхідно зробити селфі, щоб підтвердити відповідність особи наданому документу.
  • Після успішної перевірки пасажир зможе підтвердити замовлення та чекати авто у певному місці.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про скандал із таксистом в Одесі. А також про те, які трамваї сьогодні зупинились через негоду.

Одеса авто таксі Новини Одеси перевезення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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