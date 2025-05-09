Жіноче таксі від Bolt Women for Women тепер можна замовити і в Одесі

Жіноче таксі від Bolt теперь можна замовити і в Одесі
Компанія Bolt запустила категорію Women for Women (таксі лише для жінок) у ще шести містах України, окрім Києва. Зокрема у Чернігові, Одесі, Львові, Ужгороді, Мукачеві та Рівному.
Про це компанія повідомила на своїй сторінці у соцмережі.
Women for Women в Одесі
Ця послуга дозволяє пасажиркам замовляти поїздки виключно у жінок-водіїв, створюючи комфортніше та безпечніше середовище під час користування сервісом. Додамо, сервіс Women for Women уперше був запущений у Києві як пілотна ініціатива. У компанії наголошують, що вартість поїздок у цій категорії буде такою ж, як і в інших.
"Нагадуємо, що вартість поїздки буде такою ж, як у стандартній категорії Bolt, а для замовлення потрібно пройти швидку верифікацію. Викликати авто в категорії Women for Women можуть жінки або жінки з дітьми до 16 років", — йдеться уповідомленні компанії.
Безпека користувачів
Для безпеки користувачів категорії Women for Women Bolt запровадив додаткові етапи перевірки пасажирів:
- При виборі цієї категорії користувач має завантажити офіційний документ, що засвідчує особу.
- Документ буде звірятися з обліковим записом Bolt, зокрема, ім'ям, датою народження та фотографією.
- Для завершення перевірки користувачеві необхідно зробити селфі, щоб підтвердити відповідність особи наданому документу.
- Після успішної перевірки пасажир зможе підтвердити замовлення та чекати авто у певному місці.
Нагадаємо, нщеодавно ми писали про скандал із таксистом в Одесі. А також про те, які трамваї сьогодні зупинились через негоду.
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