Женское такси от Bolt Women for Women теперь можно заказать и в Одессе

Женское такси от Bolt теперь можно заказать и в Одессе
Компания Bolt запустила категорию Women for Women (такси только для женщин) в еще шести городах Украины, кроме Киева. В частности в Чернигове, Одессе, Львове, Ужгороде, Мукачево и Ровно.
Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети.
Women for Women в Одессе
Эта услуга позволяет пассажиркам заказывать поездки исключительно у женщин-водителей, создавая более комфортную и безопасную среду во время пользования сервисом. Добавим, сервис Women for Women впервые был запущен в Киеве как пилотная инициатива. В компании отмечают, что стоимость поездок в этой категории будет такой же, как и в других.
"Напоминаем, что стоимость поездки будет такой же, как в стандартной категории Bolt, а для заказа нужно пройти быструю верификацию. Вызвать авто в категории Women for Women могут женщины или женщины с детьми до 16 лет", — говорится в сообщении компании.
Безопасность пользователей
Для безопасности пользователей категории Women for Women Bolt ввел дополнительные этапы проверки пассажиров:
- При выборе этой категории пользователь должен загрузить официальный документ, удостоверяющий личность.
- Документ будет сверяться с учетной записью Bolt, в частности, именем, датой рождения и фотографией.
- Для завершения проверки пользователю необходимо сделать селфи, чтобы подтвердить соответствие личности предоставленному документу.
- После успешной проверки пассажир сможет подтвердить заказ и ждать авто в определенном месте.
Напомним, еще недавно мы писали о скандале с таксистом в Одессе. А также о том, какие трамваи сегодня остановились из-за непогоды.
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