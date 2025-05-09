Женское такси от Bolt Women for Women теперь можно заказать и в Одессе

Такси Bolt. Фото иллюстративное: Экономическая правда

Компания Bolt запустила категорию Women for Women (такси только для женщин) в еще шести городах Украины, кроме Киева. В частности в Чернигове, Одессе, Львове, Ужгороде, Мукачево и Ровно.

Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети.

Реклама

Читайте также:

Women for Women в Одессе

Эта услуга позволяет пассажиркам заказывать поездки исключительно у женщин-водителей, создавая более комфортную и безопасную среду во время пользования сервисом. Добавим, сервис Women for Women впервые был запущен в Киеве как пилотная инициатива. В компании отмечают, что стоимость поездок в этой категории будет такой же, как и в других.

"Напоминаем, что стоимость поездки будет такой же, как в стандартной категории Bolt, а для заказа нужно пройти быструю верификацию. Вызвать авто в категории Women for Women могут женщины или женщины с детьми до 16 лет", — говорится в сообщении компании.

Приложение такси. Фото: скриншот

Категория работает. Фото: скриншот

Безопасность пользователей

Для безопасности пользователей категории Women for Women Bolt ввел дополнительные этапы проверки пассажиров:

При выборе этой категории пользователь должен загрузить официальный документ, удостоверяющий личность.

Документ будет сверяться с учетной записью Bolt, в частности, именем, датой рождения и фотографией.

Для завершения проверки пользователю необходимо сделать селфи, чтобы подтвердить соответствие личности предоставленному документу.

После успешной проверки пассажир сможет подтвердить заказ и ждать авто в определенном месте.

Напомним, еще недавно мы писали о скандале с таксистом в Одессе. А также о том, какие трамваи сегодня остановились из-за непогоды.