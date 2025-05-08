Пошкоджений обстрілом 16-поверховий будинок в Одесі перебуває в аварійному стані. Мешканці мають шукати тимчасове житло.

Пошкоджений житловий будинок. Фото: Новини. LIVE

Провели експертизу конструкцій пошкодженої російським обстрілом 1 травня 16-поверхівки в Одесі. За висновками фахівців, будинок перебуває в аварійному стані, його мешканцям необхідно шукати тимчасове житло.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

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Висновки обстеження

За висновками експертного обстеження та міської комісії Техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, пошкоджена обстрілом будівля визнана аварійною. Тому будинок потребує тимчасового відселення мешканців для проведення ремонтних робіт. Людям запропонували скористатися міською програмою компенсації оренди житла.

"Вже 13 травня планується позачергова сесія Одеської міської ради, на якій депутати визначаться щодо суми фінансування стабілізації будівлі та відновлення конструкцій верхніх поверхів. Перед цим технічний звіт має бути розглянутий обласною комісією ТЕБ і НС. Будемо робити все можливе і неможливе, щоб родини якнайшвидше повернулися до своїх домівок",— каже міський голова Геннадій Труханов.

Крім того, продовжується збір документів для надання мешканцям пошкоджених квартир матеріальної допомоги на відновлення вікон та дверей. Також надаються консультації щодо отримання компенсації за державною програмою єВідновлення.

Руйнування будинку. Фото: Новини. LIVE

Будинок знизу. Фото: Новини. LIVE

Верхні поверхи. Фото: Новини. LIVE

Атака в ніч проти 1 травня

В результаті дронової атаки в ніч проти 1 травня в Одесі було пошкоджено 6 багатоповерхових та 12 приватних будинків. Крім того, ворожим обстрілом знищено 7 автомобілів містян. Двоє людей загинуло, ще 15 отримали поранення різного ступня важкості.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про евакуацію мешканців пошкодженої будівлі. А також про знищення 3-поверхового будинку в Одесі.