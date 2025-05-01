Жильцов поврежденной 16-этажки в Одессе эвакуируют, поскольку она в аварийном состоянии из-за обстрела

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Пострадавший в результате атаки 16-этажный дом в Одессе получил значительные повреждения верхних этажей. Поэтому жителей сейчас эвакуируют, чтобы провести работы по стабилизации сооружения.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

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Повреждения дома

По предварительным результатам обследования поврежденной в результате ночной атаки 16-этажки обнаружено серьезное повреждение конструкции под крышей. А это негативно влияет на общую стабильность здания. Сейчас проводится эвакуация жителей дома, чтобы обеспечить условия для выполнения работ по восстановлению сооружения.

"Вертикальная межквартирная перегородка находится в аварийном состоянии. Она разрушилась и она висит. Она заклинена между перекрытиями и неизвестно какой запас прочности она имеет",— говорит глава строительной академии Анатолий Ковров.

Аварийная перегородка. Фото: Новини.LIVE

Работы продолжаются

Работы по удалению опасных строительных элементов продолжаются. Для их выполнения на верхних этажах будет привлечен высотный кран. Уже с завтрашнего дня начнется установка временных опор для стен, что будет способствовать повышению стабильности дома. Территория вокруг объекта ограждена.

"Рядом со зданием функционирует оперативный штаб, где ведется подготовка списков для временного размещения эвакуированных. Жители могут получить полную информацию о доступной помощи и поддержке",— сообщают в горсовете.

Ликвидация последствий. Фото: Новини.LIVE

Добавим, всего этой ночью в Одессе дронами было повреждено 6 многоэтажных и 12 частных домов. Кроме того, вражеской атакой уничтожено 7 автомобилей горожан. Сейчас правоохранители фиксируют все факты военных преступлений, чтобы РФ была привлечена к ответственности.

Напомним, недавно мы писали о попадании в трехэтажный дом. А также о состоянии пострадавших.