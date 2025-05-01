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Мешканців із пошкодженої 16-поверхівки в Одесі евакуюють

1 травня 2025 16:58
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Мешканців пошкодженої 16-поверхівки в Одесі евакуюють, оскільки вона в аварійному стані через обстріл
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Постраждалий в результаті атаки 16-поверховий будинок в Одесі отримав значні пошкодження верхніх поверхів. Тому мешканців наразі евакуюють, аби провести роботи зі стабілізації споруди.

Про це повідомляють на офіційному сайті міста.

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Пошкодження будинку

За попередніми результатами обстеження пошкодженої внаслідок нічної атаки 16-поверхівки виявлено серйозне пошкодження конструкції під дахом. А це негативно впливає на загальну стабільність будівлі. Наразі проводиться евакуація мешканців будинку, аби забезпечити умови для виконання робіт з відновлення споруди.

"Вертикальна міжквартирна перегородка знаходиться в аварійному стані. Вона зруйнувалася і вона висить. Вона заклінена між перекриттями і невідомо який запас міцності вона має",  — каже голова будівельної академії Анатолій Ковров.

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Аварійна перегородка. Фото: Новини.LIVE

Роботи тривають

Роботи з видалення небезпечних будівельних елементів тривають. Для їх виконання на верхніх поверхах буде залучено висотний кран. Вже з завтрашнього дня почнеться встановлення тимчасових опор для стін, що сприятиме підвищенню стабільності будинку. Територія навколо об’єкта огороджена.

"Поруч з будівлею функціонує оперативний штаб, де ведеться підготовка списків для тимчасового розміщення евакуйованих. Мешканці можуть отримати повну інформацію про доступну допомогу і підтримку", — повідомляють у міськраді.

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Ліквідація наслідків. Фото: Новини.LIVE

Додамо, загалом цієї ночі в Одесі було пошкоджено 6 багатоповерхових та 12 приватних будинків. Крім того, ворожою атакою знищено 7 автомобілів містян. Наразі правоохоронці фіксують усі факти воєнних злочинів, аби РФ була притягнута до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про влучання у триповерховий будинок. А також про стан постраждалих.

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