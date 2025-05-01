Мешканців пошкодженої 16-поверхівки в Одесі евакуюють, оскільки вона в аварійному стані через обстріл

Мешканців із пошкодженої 16-поверхівки в Одесі евакуюють
Постраждалий в результаті атаки 16-поверховий будинок в Одесі отримав значні пошкодження верхніх поверхів. Тому мешканців наразі евакуюють, аби провести роботи зі стабілізації споруди.
Про це повідомляють на офіційному сайті міста.
Пошкодження будинку
За попередніми результатами обстеження пошкодженої внаслідок нічної атаки 16-поверхівки виявлено серйозне пошкодження конструкції під дахом. А це негативно впливає на загальну стабільність будівлі. Наразі проводиться евакуація мешканців будинку, аби забезпечити умови для виконання робіт з відновлення споруди.
"Вертикальна міжквартирна перегородка знаходиться в аварійному стані. Вона зруйнувалася і вона висить. Вона заклінена між перекриттями і невідомо який запас міцності вона має", — каже голова будівельної академії Анатолій Ковров.
Роботи тривають
Роботи з видалення небезпечних будівельних елементів тривають. Для їх виконання на верхніх поверхах буде залучено висотний кран. Вже з завтрашнього дня почнеться встановлення тимчасових опор для стін, що сприятиме підвищенню стабільності будинку. Територія навколо об’єкта огороджена.
"Поруч з будівлею функціонує оперативний штаб, де ведеться підготовка списків для тимчасового розміщення евакуйованих. Мешканці можуть отримати повну інформацію про доступну допомогу і підтримку", — повідомляють у міськраді.
Додамо, загалом цієї ночі в Одесі було пошкоджено 6 багатоповерхових та 12 приватних будинків. Крім того, ворожою атакою знищено 7 автомобілів містян. Наразі правоохоронці фіксують усі факти воєнних злочинів, аби РФ була притягнута до відповідальності.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про влучання у триповерховий будинок. А також про стан постраждалих.
Читайте Новини.LIVE!