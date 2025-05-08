Поврежденный обстрелом 16-этажный дом в Одессе находится в аварийном состоянии. Жильцы должны искать временное жилье.

Поврежденный жилой дом. Фото: Новини. LIVE

Провели экспертизу конструкций поврежденной российским обстрелом 1 мая 16-этажки в Одессе. По выводам специалистов, дом находится в аварийном состоянии, его жильцам необходимо искать временное жилье.

Об этом сообщили на официальном канале города.

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Выводы обследования

По выводам экспертного обследования и городской комиссии Техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, поврежденное обстрелом здание признано аварийным. Поэтому дом требует временного отселения жителей для проведения ремонтных работ. Людям предложили воспользоваться городской программой компенсации аренды жилья.

"Уже 13 мая планируется внеочередная сессия Одесского городского совета, на которой депутаты определятся по сумме финансирования стабилизации здания и восстановления конструкций верхних этажей. Перед этим технический отчет должен быть рассмотрен областной комиссией ТЭБ и ЧС. Будем делать все возможное и невозможное, чтобы семьи как можно быстрее вернулись в свои дома",— говорит городской голова Геннадий Труханов.

Кроме того, продолжается сбор документов для предоставления жителям поврежденных квартир материальной помощи на восстановление окон и дверей. Также предоставляются консультации по получению компенсации по государственной программе єВідновлення.

Разрушение дома. Фото: Новини. LIVE

Дом снизу. Фото: Новини. LIVE

Верхние этажи. Фото: Новини. LIVE

Атака в ночь на 1 мая

В результате дроновой атаки в ночь на 1 мая в Одессе было повреждено 6 многоэтажных и 12 частных домов. Кроме того, вражеским обстрелом уничтожено 7 автомобилей горожан. Два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, недавно мы писали об эвакуации жителей поврежденного здания. А также об уничтожении 3-этажного дома в Одессе.