Тимчасово не курсує трамвай №20 в Одесі

Трамвай №20 в Одесі. Фото ілюстративне: traffic.od.ua

В Одесі тимчасово припинили рух трамвая №20 у напрямку Хаджибейського лиману. Причина — підвищений рівень води вздовж трамвайної колії.

Про це у суботу, 17 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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Трамвай №20 не курсує

У зв’язку з несприятливими погодними умовами та підняттям рівня води вздовж колії, трамвайний маршрут №20 тимчасово не курсує в напрямку Хаджибейського лиману. Це рішення ухвалили для безпеки пасажирів, оскільки волога місцевість становить загрозу для стабільної роботи трамвая.

Щоб забезпечити транспортне сполучення, на зазначеній ділянці тимчасово курсує маршрутне таксі. Міська влада просить одеситів поставитися до ситуації з розумінням і за потреби планувати поїздки з урахуванням змін.

Про відновлення трамвайного руху повідомлять додатково після стабілізації погодних умов.

Який маршрут трамвая №20

Цей маршрут з'єднує Херсонський сквер та Хаджибейський лиман. На лінії завдовжки 7,42 кілометра працює два трамваї. Інтервал їхнього руху – 28 хвилин. Вагони виходять на маршрут о 5:38, закінчують роботу о 21:57. Вартість проїзду — 15 гривень.

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