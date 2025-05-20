Зміни в русі трамваїв Одеси через реконструкцію розворотного кільця

7-й трамвай. Фото ілюстративне: traffic.od

Розворотне кільце на вулиці 28-ї бригади планують капітально реконструювати. У зв'язку з цим з 21 травня 2025 року вносяться зміни в роботу трамвайних маршрутів.

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".

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Зміни у русі

Трамвайний маршрут №7 в Одесі тимчасово призупиняє роботу на час виконання ремонтних робіт на вулиці 28-ї бригади. У цей період на шляху "Центроліт — Чорноморського козацтва — Центроліт" курсуватиме маршрут №1. Рух забезпечуватимуть 22 вагони з інтервалом приблизно 7 хвилин.

Повідомлення комунальників. Фото: скриншот

Трамвайний маршрут №7

Трамвай №7 курсує за наступним маршрутом: вулиця Паустовського (ТЦ "Таврія-В") — Пересипський міст — Залізничний вокзал (Старосінна площа) — 11-та станція Люстдорфської дороги. Вагони ходять з 05:40 до 22:10. Ціна проїзду становить 15 гривень.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, чому сьогодні не курсували 2 одеські трамваї. А також про ремонт проблемного перехрестя.