Через ДТП в Одесі 2 трамваї змінили маршрут руху

Трамвай №18. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На 7-й станції Великого Фонтану в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля. Через це трамваї №17 та №18 тимчасово змінюють свій маршрут.

Про це повідомляє одеська мерія.

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Через автомобільну аварію на 7-й станції Великого Фонтану вагони трамвайних маршрутів №17 та №18 тимчасово розвертаються на 6-й станції Великого Фонтану, не доїжджаючи до кінцевої зупинки.

Повідомлення мерії. Фото: скриншот

Після ліквідацій наслідків ДТП трамвайні вагони знову прямуватимуть за звичним маршрутом.

Маршрут трамваїв

Одеський трамвай №17 курсує з Куликового поля до 11-ї станції Великого Фонтану. Вагони маршруту №18 прямують з Куликового поля до 16-ї станції Великого Фонтану. Їздять вони з 5.09 до 23-ї години. Вартість проїзду — 15 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому в Одесі зупинявся 20-й трамвай. А також про ремонт проблемного перехрестя.