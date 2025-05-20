Через ДТП в Одесі 2 трамваї змінили маршрут руху

Два одеські трамваї змінили свій маршрут — причини
На 7-й станції Великого Фонтану в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля. Через це трамваї №17 та №18 тимчасово змінюють свій маршрут.
Про це повідомляє одеська мерія.
Зміни у русі трамваїв
Через автомобільну аварію на 7-й станції Великого Фонтану вагони трамвайних маршрутів №17 та №18 тимчасово розвертаються на 6-й станції Великого Фонтану, не доїжджаючи до кінцевої зупинки.
Після ліквідацій наслідків ДТП трамвайні вагони знову прямуватимуть за звичним маршрутом.
Маршрут трамваїв
Одеський трамвай №17 курсує з Куликового поля до 11-ї станції Великого Фонтану. Вагони маршруту №18 прямують з Куликового поля до 16-ї станції Великого Фонтану. Їздять вони з 5.09 до 23-ї години. Вартість проїзду — 15 гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому в Одесі зупинявся 20-й трамвай. А також про ремонт проблемного перехрестя.
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