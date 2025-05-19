Графики отключений света на завтра в Одессе - прогноз от ДТЭК и Укрэнерго

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме еще остается нестабильной, поскольку еще продолжается восстановление сетей после атак. Однако в Одессе завтра, 20 мая, вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

Реклама

Читайте также:

Потребление снизилось

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 19 мая, по состоянию на 9:30, оно было на 4% меньше, чем в это время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Причина — установление ясной погоды в большинстве регионов (кроме части западных областей). Это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, почему завтра у жителей Одесской области не будет воды.