Графики отключений света на завтра в Одессе - прогноз от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений в Одессе — когда завтра будет свет
Ситуация в энергосистеме еще остается нестабильной, поскольку еще продолжается восстановление сетей после атак. Однако в Одессе завтра, 20 мая, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление снизилось
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 19 мая, по состоянию на 9:30, оно было на 4% меньше, чем в это время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Причина — установление ясной погоды в большинстве регионов (кроме части западных областей). Это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, почему завтра у жителей Одесской области не будет воды.
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