Графіки відключень світла на завтра в Одесі - прогноз від ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі ще залишається нестабільною, оскільки ще триває відновлення мереж після атак. Однак в Одесі завтра, 20 травня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Реклама

Читайте також:

Споживання знизилось

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 19 травня, станом на 9:30, воно було на 4% меншим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина — встановлення ясної погоди у більшості регіонів (крім частини західних областей). Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, чому завтра у мешканців Одещини не буде води.