Из-за ДТП в Одессе 2 трамвая изменили маршрут движения

Два одесских трамвая изменили свой маршрут — причины
На 7-й станции Большого Фонтана в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля. Из-за этого трамваи №17 и №18 временно меняют свой маршрут.
Об этом сообщает одесская мэрия.
Изменения в движении трамваев
Из-за автомобильной аварии на 7-й станции Большого Фонтана вагоны трамвайных маршрутов №17 и №18 временно разворачиваются на 6-й станции Большого Фонтана, не доезжая до конечной остановки.
После ликвидаций последствий ДТП трамвайные вагоны снова будут ходить по привычному маршруту.
Маршрут трамваев
Одесский трамвай №17 курсирует с Куликового поля до 11-й станции Большого Фонтана. Вагоны маршрута №18 следуют с Куликова поля до 16-й станции Большого Фонтана. Ездят они с 5.09 до 23 часов. Стоимость проезда — 15 гривен.
Напомним, недавно мы писали о том, почему в Одессе останавливался 20-й трамвай. А также о ремонте проблемного перекрестка.
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