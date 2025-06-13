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Главная Одесса Дыни, черешня и клубника в супермаркетах Одессы — цены сегодня

Дыни, черешня и клубника в супермаркетах Одессы — цены сегодня

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 14:48
Стоимость ягод и фруктов (черешни, клубники, дынь и абрикосов) в супермаркетах Одессы
Стоимость дынь. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Дыни и арбузы Абрикосы, черешня и клубника

Прошла почти половина первого месяца лета, поэтому в магазинах Одессы растет спрос на сезонные вкусности. Черешню, дыни, клубнику и абрикосы быстро разбирают в супермаркетах, хотя цена этих плодов иногда достаточно высока.

Какие цены на ягоды и фрукты в одесских супермаркетах узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Дыни и арбузы

Стоимость дынь в одесских супермаркетах — в районе 100 гривен за килограмм, в зависимости от сорта. Например Галия или Пьела стоит 99 грн./кг, а Валенсия несколько дороже — 109 грн/кг. Однако некоторые плоды можно приобрести со скидкой до 23%. Самый дешевый вариант — Пьела де Сапо, его стоимость —72 грн/кг.

Стоимость арбузов в супермаркетах города достигает 64 гривны за килограмм.

Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 1
Дыни в магазине Фото: Фото: Новини.LIVE
Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 2
Дыня Пьела де Сапо, фото: Фото: Новини.LIVE

Абрикосы, черешня и клубника

Клубника до сих пор по карману не каждому — ее стоимость в течение июня совсем не упала и составляет 250 гривен за килограмм. Черешню же можно приобрести за 600 грн. за кг. Однако по скидке, которая сегодня действует в некоторых магазинах — и за 440 грн/кг.

Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 3
Стоимость черешни. Фото: Фото: Новини.LIVE
Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 4
Клубника в магазине. Фото: Новини.LIVE

Абрикосы в супермаркетах Одессы стоят в среднем по 59 гривен за один пакет. Их цена пока упала не сильно по сравнению с майской, поэтому доступно это лакомство, вероятно, не для всех.

Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 5
Стоимость абрикосов. Фото: Фото: Новини.LIVE
Наскільки змінилися ціни на фрукти в одеських магазинах - фото 6
Абрикосы в супермаркете. Фото: Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, сколько стоила черешня как только она появилась. А также о том, какой сорт арбуза в Украине лучший.

Одесса еда фрукты магазины Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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