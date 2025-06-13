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Головна Одеса Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжелезні черги

Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжелезні черги

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Дата публікації: 13 червня 2025 13:23
Черги біля бюветів Одеси через аварію на магістральному водогоні - фото
Люди біля бювету. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Черги біля бюветів Для одеситів це дрібниці Одесити ставляться з розумінням Прорив магістралі

Через прорив магістрального водогону та відсутність води у трьох районах міста біля бюветів Одеси з'явилися величезні черги. Однак люди не скаржаться, оскільки оптимізм мешканців нашого міста не лишає ніколи.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Черги біля бюветів

Аби запастися водою для всіх потреб, Віталій вирішив набрати одразу 10-12 літрів, оскільки живе він зі своєю дівчиною. Однак для цього хлопцю довелося тривалий час простояти у черзі. Чоловік зізнається: вчора ситуація була не настільки поганою.

"Стою тут вже десь годину-півтори. Ситуація не дуже...Вчора також ходив до бювету, але було дещо простіше, а сьогодні дуже багато людей", — каже Віталій.

Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 1
Віталій прийшов по воду. Фото: Новини.LIVE
Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 2
Черга біля бювету. Фото: Новини.LIVE
Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 3
Одесити у черзі. Фото: Новини.LIVE

Для одеситів це дрібниці

Оксана набирає воду для своєї доньки, яка о четвертій годині вечора має повернутися з роботи та взяти наповнені ємкості. Жінка каже: не можна ні випрати одежу, ні помити посуд, тому доводиться нести одразу багато води. Радіє, що хоч живе неподалік від бювету. 

"Мені здається, що сьогодні води не буде, моя сестра дзвонила в Інфоксводоканал, їй сказали що води не буде ще довго. Але все це не страшно, проб'ємося! Головне, щоб у нашому місті був мир, а ці проблеми —дрібниці. Потрібно буде — ще сходжу по воду, подумаєш..." — каже Оксана.

Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 4
Оксана набирає для доньки. Фото: Новини.LIVE
Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 5
Довга черга. Фото: Новини.LIVE
Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 6
Люди пішли по воду. Фото: Новини.LIVE

Одесити ставляться з розумінням

Ганна сьогодні набрала три ємкості з водою — нести більше було б важкувато. Заради них довелося простояти в черзі біля бювету понад годину. Однак жінка ставиться до ситуації із розумінням

"Я ставлюсь із розумінням до цього, всяке буває. Тим більш я живу неподалік звідси", — каже Ганна.

Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 7
Ганна ставиться з розумінням. Фото: Новини.LIVE
Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 8
Черга до дороги. Фото: Новини.LIVE

Прорив магістралі

Прорив магістралі діаметром 1200 мм стався у полі поза межами міської забудови. Через розмитий ґрунт роботи затягнулися на всю ніч. Для того, щоб дістатися проблемної ділянки та розпочати ремонт, комунальним бригадам довелося майже добу будувати під’їзні шляхи та майданчик для важкої техніки. Для відновлення магістральних водогонів великого діаметру застосовуються екскаватори  вагою щонайменше 18 тонн. У зв'язку з цим фахівцям довелося створити спеціальну "подушку" з кількох шарів бетонних плит та піску.  Додамо, за попередніми підрахунками, водогін можуть відремонтувати до 22:00.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про хід ремонту магістрального водогону. А також про вартість водопостачання для одеситів.

Одеса вода Новини Одеси люди черги
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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