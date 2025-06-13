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Главная Одесса Авария на водопроводе — возле одесских бюветов длиннющие очереди

Авария на водопроводе — возле одесских бюветов длиннющие очереди

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Дата публикации 13 июня 2025 13:23
Очереди у бюветов Одессы из-за аварии на магистральном водопроводе - фото
Люди возле бювета. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Очереди у бюветов Для одесситов это мелочи Одесситы относятся с пониманием Прорыв магистрали

Из-за прорыва магистрального водопровода и отсутствия воды в трех районах города, у бюветов Одессы появились огромные очереди. Однако люди не жалуются, поскольку во время оптимизм жителей нашего города не покидает никогда.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Очереди у бюветов

Чтобы запастись водой для всех нужд Виталий решил набрать сразу 10-12 литров, поскольку живет он со своей девушкой. Однако для этого парню пришлось долгое время простоять в очереди. Мужчина признается: вчера ситуация была не столь плохой.

"Стою здесь уже где-то час-полтора, где-то так. Ситуация не очень ... Вчера также ходил в бювет, но еще было несколько проще, а сегодня очень много людей", — говорит Виталий.

Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 1
Виталий, пришел за водой. Фото: Новини.LIVE
Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 2
Очередь у бювета. Фото: Новини.LIVE
Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 3
Одесситы в очереди. Фото: Новини.LIVE

Для одесситов это мелочи

Оксана набирает воду для своей дочери, которая в четыре часа вечера должна вернуться с работы и взять наполненные емкости. Женщина говорит: нельзя ни постирать одежду, ни помыть посуду, поэтому приходится нести сразу много жидкости. Радуется, что хоть живет неподалеку от бювета.

"Мне кажется, что сегодня воды не быть, моя сестра звонила в Инфоксводоканал, ей сказали, что воды не будет еще долго. Но все это не страшно, пробьемся! Главное чтобы в нашем городе был мир, а эти проблемы — мелочи. Портибно будет — еще схожу за водой, подумаешь...",— говорит Оксана.

Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 4
Оксана, набирает для дочери. Фото: Новини.LIVE
Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 5
Длинная очередь. Фото: Новини.LIVE
Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 6
Люди пошли за водой. Фото: Новини.LIVE

Одесситы относятся с пониманием

Анна сегодня набрала 3 емкости с водой — нести больше было бы тяжеловато. Ради них пришлось простоять в очереди у бювета более часа. Однако женщина относится к ситуации с пониманием

"Я отношусь с пониманием к этому, всякое бывает. Тем более я живу неподалеку отсюда",— говорит Анна.

Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 7
Анна, относится с пониманием. Фото: Новини.LIVE
Аварія на водогоні — біля одеських бюветів довжилезні черги - фото 8
Очередь к дороге. Фото: Новини.LIVE

Прорыв магистрали

Прорыв магистрали диаметром 1200 мм. произошел в поле вне городской застройки. Из-за размытой почвы работы затянулись на всю ночь. Для того чтобы добраться до проблемного участка и начать ремонт, коммунальным бригадам пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для тяжелой техники. Для восстановления магистральных водопроводов большого диаметра применяются экскаваторы весом не менее 18 тонн. В этой связи специалистам пришлось создать специальную "подушку" из нескольких слоев бетонных плит и песка. Добавим, по предварительным подсчетам, водопровод может быть отремонтирован до 22:00.

Напомним, недавно мы писали о ходе ремонта магистрального водопровода. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

Одесса вода Новости Одессы люди очереди
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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