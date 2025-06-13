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Главная Одесса Сегодня воды в Одессе не будет — ремонт трубы продолжается

Сегодня воды в Одессе не будет — ремонт трубы продолжается

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Дата публикации 13 июня 2025 09:27
Ремонт на магистральном водопроводе Одессы после аварии - когда одесситам вернут водоснабжение, сообщение Инфоксводоканала
Ремонт водопровода. Фото: Инфоксводоканал
Ключові моменти Ремонт магистрали Подвоз воды Адреса бюветов в Одессе

Ситуация с ремонтом магистрального водопровода в Одессе оказалась слишком серьезной — в течение ночи коммунальщикам его не удалось восстановить. Вернуть водоснабжение горожанам, по предварительным данным, обещают до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Ремонт магистрали

Авария на магистрали произошла в поле, поэтому из-за размытого грунта работы затянулись на всю ночь. Для того, чтобы добраться до проблемного участка и начать ремонт, коммунальным бригадам пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для тяжелой техники. Для восстановления магистральных водопроводов большого диаметра применяются экскаваторы весом не менее 18 тонн. В связи с этим специалистам пришлось создать специальную "подушку" из нескольких слоев бетонных плит и песка.

"К сожалению, ситуация там очень сложная. Поле, размытый грунт и грязь. Только песка потратили более 150 тонн! Сейчас наши сотрудники раскопали котлован, добрались до места повреждения и начали восстановительные работы", — говорится в сообщении Инфоксводоканала.

По предварительным оценкам, работы продлятся до 22:00.

Авария на магистрали — одесситы останутся без воды до вечера - фото 1
Ремонт ночью. Фото: Инфоксводоканал
Авария на магистрали — одесситы останутся без воды до вечера - фото 2
Ремонт магистрали. Фото: Инфоксводоканал

Подвоз воды

В связи с отсутствием централизованного водоснабжения, сегодня, 13 июня, автоцистерны с технической водой дежурят с 07:00 по следующим адресам:

  • 1. Педагогическая, 46а
  • 2. Французский бульвар, 12/3
  • 3. Большая Арнаутская, 83
  • 4. Маразлиевская, 1а
  • 5. Большая Арнаутская, 6
  • 6. Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41
  • 7. Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50
  • 8. Космонавтов, 68
  • 9. Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Лип
  • 10. Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской
  • 11. Степная / угол Прохоровской
  • 12. Варненская, 10
  • 13. Ак. Королева, 85а / 85б
  • 14. Шишкина, 60а
  • 15. Небесной Сотни, 85
  • 16. Варненская, 15
  • 17. Небесной Сотни, 4
  • 18. Семена Палия, 108
  • 19. Десантный бульвар, 14
  • 20. Князя Владимира Великого/28-й Бригады
Авария на магистрали — одесситы останутся без воды до вечера - фото 3
Подвоз воды. Фото: ЖКС Одессы

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Из-за аварии бюветы с питьевой водой работают с 06:00 утра до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

коммунальные услуги Одесса ремонт вода Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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