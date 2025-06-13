Ремонт на магистральном водопроводе Одессы после аварии - когда одесситам вернут водоснабжение, сообщение Инфоксводоканала

Сегодня воды в Одессе не будет — ремонт трубы продолжается
Ситуация с ремонтом магистрального водопровода в Одессе оказалась слишком серьезной — в течение ночи коммунальщикам его не удалось восстановить. Вернуть водоснабжение горожанам, по предварительным данным, обещают до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Ремонт магистрали
Авария на магистрали произошла в поле, поэтому из-за размытого грунта работы затянулись на всю ночь. Для того, чтобы добраться до проблемного участка и начать ремонт, коммунальным бригадам пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для тяжелой техники. Для восстановления магистральных водопроводов большого диаметра применяются экскаваторы весом не менее 18 тонн. В связи с этим специалистам пришлось создать специальную "подушку" из нескольких слоев бетонных плит и песка.
"К сожалению, ситуация там очень сложная. Поле, размытый грунт и грязь. Только песка потратили более 150 тонн! Сейчас наши сотрудники раскопали котлован, добрались до места повреждения и начали восстановительные работы", — говорится в сообщении Инфоксводоканала.
По предварительным оценкам, работы продлятся до 22:00.
Подвоз воды
В связи с отсутствием централизованного водоснабжения, сегодня, 13 июня, автоцистерны с технической водой дежурят с 07:00 по следующим адресам:
- 1. Педагогическая, 46а
- 2. Французский бульвар, 12/3
- 3. Большая Арнаутская, 83
- 4. Маразлиевская, 1а
- 5. Большая Арнаутская, 6
- 6. Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41
- 7. Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50
- 8. Космонавтов, 68
- 9. Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Лип
- 10. Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской
- 11. Степная / угол Прохоровской
- 12. Варненская, 10
- 13. Ак. Королева, 85а / 85б
- 14. Шишкина, 60а
- 15. Небесной Сотни, 85
- 16. Варненская, 15
- 17. Небесной Сотни, 4
- 18. Семена Палия, 108
- 19. Десантный бульвар, 14
- 20. Князя Владимира Великого/28-й Бригады
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14;
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Из-за аварии бюветы с питьевой водой работают с 06:00 утра до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
Читайте Новини.LIVE!