Ремонт на магистральном водопроводе Одессы после аварии - когда одесситам вернут водоснабжение, сообщение Инфоксводоканала

Ремонт водопровода. Фото: Инфоксводоканал

Ситуация с ремонтом магистрального водопровода в Одессе оказалась слишком серьезной — в течение ночи коммунальщикам его не удалось восстановить. Вернуть водоснабжение горожанам, по предварительным данным, обещают до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Ремонт магистрали

Авария на магистрали произошла в поле, поэтому из-за размытого грунта работы затянулись на всю ночь. Для того, чтобы добраться до проблемного участка и начать ремонт, коммунальным бригадам пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для тяжелой техники. Для восстановления магистральных водопроводов большого диаметра применяются экскаваторы весом не менее 18 тонн. В связи с этим специалистам пришлось создать специальную "подушку" из нескольких слоев бетонных плит и песка.

"К сожалению, ситуация там очень сложная. Поле, размытый грунт и грязь. Только песка потратили более 150 тонн! Сейчас наши сотрудники раскопали котлован, добрались до места повреждения и начали восстановительные работы", — говорится в сообщении Инфоксводоканала.

По предварительным оценкам, работы продлятся до 22:00.

Ремонт ночью. Фото: Инфоксводоканал

Ремонт магистрали. Фото: Инфоксводоканал

Подвоз воды

В связи с отсутствием централизованного водоснабжения, сегодня, 13 июня, автоцистерны с технической водой дежурят с 07:00 по следующим адресам:

1. Педагогическая, 46а

2. Французский бульвар, 12/3

3. Большая Арнаутская, 83

4. Маразлиевская, 1а

5. Большая Арнаутская, 6

6. Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41

7. Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50

8. Космонавтов, 68

9. Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Лип

10. Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской

11. Степная / угол Прохоровской

12. Варненская, 10

13. Ак. Королева, 85а / 85б

14. Шишкина, 60а

15. Небесной Сотни, 85

16. Варненская, 15

17. Небесной Сотни, 4

18. Семена Палия, 108

19. Десантный бульвар, 14

20. Князя Владимира Великого/28-й Бригады

Подвоз воды. Фото: ЖКС Одессы

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Из-за аварии бюветы с питьевой водой работают с 06:00 утра до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.