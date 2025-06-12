Прорив магістралі Інфоксводоканалу виявилася дуже серйозною - коли відновлять постачання води в Одесі та які райони постраждали

Аварія на магістралі. Фото ілюстративне: facebook.com/dneprvodokanal

Аварія на об'єкті Інфоксводоканалу, через яку Хаджибейський та Київський райони з ранку залишились без води, виявилася дуже серйозною та відбулася за межами міської забудови. Тому сьогодні постачання скоріш за все відновити не зможуть — комунальники обіцяють працювати вночі.

Про це повідомила прес-служба Інфоксводоканалу.

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Прорив магістралі

Прорив магістралі діаметром 1200 мм. стався у полі поза межами міської забудови. А на місці пошкодження вже з'явилось велике озеро, яке продовжує збільшуватись, та багнюка по пояс. Через це бригади та техніка не можуть повноцінно розкопати трубу. Наразі комунальники зупинили роботу деяких насосних станцій, щоб спустошити водопровід. У зв'язку з цим без постачання залишився і Приморський район Одеси.

Наразі без водопостачання залишаються:

Приморський район м.Одеса

Київський район м.Одеса

частина Хаджибейського району м.Одеса (ж/м "Черемушки")

с. Лиманка,

с. Червоний хутір,

ж/м "Райдужний",

ж/м "Совіньон 1-5",

ж/м "Чорноморка"

ЖКП "Таїрово".

"Точний час відновлення водопостачання можна буде встановити лише після завершення розкопок та визначення характеру пошкодження, про що повідомимо додатково. Орієнтовно (за приблизними розрахунками), сподіваємось полагодити до 08:00 13.06.2025. Будемо працювати і вночі", — йдеться у повідомленні Інфоксводоканалу.

На час відключення водопостачання в Київському та Хаджибейському районах міста організовано централізований підвоз технічної води.

Адреси, за якими стоять водовози:

Ак.Корольова / Чикаленка

Левітана / Ак.Корольова

Архітекторська / Ак.Корольова

Інглезі / Ак.Корольова

пл.Дерев’янка / І.Рабіна

Вадатурського / Люстдорфська дорога.

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.