Прорыв магистрали Инфоксводоканала оказался очень серьезным - когда восстановят поставки воды в Одессе и какие районы пострадали

Одесситы останутся без воды до завтра — серьезная авария
Авария на объекте Инфоксводоканала, из-за которой Хаджибейский и Киевский районы с утра остались без воды, оказалась очень серьезной и произошла за пределами городской застройки. Поэтому сегодня поставки скорее всего восстановить не смогут — коммунальщики обещают работать ночью.
Об этом сообщила пресс-служба Инфоксводоканала.
Прорыв магистрали
Прорыв магистрали диаметром 1200 мм. произошел в поле за пределами городской застройки. А на месте повреждения уже появилось большое озеро, которое продолжает увеличиваться, и грязь по пояс. Поэтому бригады и техника не могут полноценно раскопать трубу. Сейчас коммунальщики остановили работу некоторых насосных станций, чтобы опустошить водопровод. В связи с этим без снабжения остался и Приморский район Одессы.
Сейчас без водоснабжения остаются:
- Приморский район г. Одесса
- Киевский район г. Одесса
- часть Хаджибейского района г.Одесса (ж/м "Черемушки")
- с. Лиманка,
- с. Красный хутор,
- ж/м "Радужный",
- ж/м "Совиньон 1-5",
- ж/м "Черноморка"
- ЖКП "Таирово".
"Точное время восстановления водоснабжения можно будет установить только после завершения раскопок и определения характера повреждения, о чем сообщим дополнительно. Ориентировочно (по приблизительным расчетам), надеемся починить до 08:00 13.06.2025. Будем работать и ночью",— говорится в сообщении Инфоксводоканала.
На время отключения водоснабжения в Киевском и Хаджибейском районах города организован централизованный подвоз технической воды.
Адреса, по которым стоят водовозы:
- Ак.Королева / Чикаленко
- Левитана / Ак.Королева
- Архитекторская / Ак.Королева
- Инглези / Ак.Королева
- пл.Деревянко / И.Рабина
- Вадатурского / Люстдорфская дорога.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
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