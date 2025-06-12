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Главная Одесса Одесситы останутся без воды до завтра — серьезная авария

Одесситы останутся без воды до завтра — серьезная авария

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Дата публикации 12 июня 2025 17:57
Прорыв магистрали Инфоксводоканала оказался очень серьезным - когда восстановят поставки воды в Одессе и какие районы пострадали
Авария на магистрали. Фото иллюстративное: facebook.com/dneprvodokanal
Ключові моменти Прорыв магистрали Адреса бюветов в Одессе

Авария на объекте Инфоксводоканала, из-за которой Хаджибейский и Киевский районы с утра остались без воды, оказалась очень серьезной и произошла за пределами городской застройки. Поэтому сегодня поставки скорее всего восстановить не смогут — коммунальщики обещают работать ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Инфоксводоканала.

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Прорыв магистрали

Прорыв магистрали диаметром 1200 мм. произошел в поле за пределами городской застройки. А на месте повреждения уже появилось большое озеро, которое продолжает увеличиваться, и грязь по пояс. Поэтому бригады и техника не могут полноценно раскопать трубу. Сейчас коммунальщики остановили работу некоторых насосных станций, чтобы опустошить водопровод. В связи с этим без снабжения остался и Приморский район Одессы.

Сейчас без водоснабжения остаются:

  • Приморский район г. Одесса
  • Киевский район г. Одесса
  • часть Хаджибейского района г.Одесса (ж/м "Черемушки")
  • с. Лиманка,
  • с. Красный хутор,
  • ж/м "Радужный",
  • ж/м "Совиньон 1-5",
  • ж/м "Черноморка"
  • ЖКП "Таирово".

"Точное время восстановления водоснабжения можно будет установить только после завершения раскопок и определения характера повреждения, о чем сообщим дополнительно. Ориентировочно (по приблизительным расчетам), надеемся починить до 08:00 13.06.2025. Будем работать и ночью",— говорится в сообщении Инфоксводоканала.

На время отключения водоснабжения в Киевском и Хаджибейском районах города организован централизованный подвоз технической воды.

Адреса, по которым стоят водовозы:

  • Ак.Королева / Чикаленко
  • Левитана / Ак.Королева
  • Архитекторская / Ак.Королева
  • Инглези / Ак.Королева
  • пл.Деревянко / И.Рабина
  • Вадатурского / Люстдорфская дорога.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

коммунальные услуги Одесса авария вода Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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