Прорыв магистрали Инфоксводоканала оказался очень серьезным - когда восстановят поставки воды в Одессе и какие районы пострадали

Авария на магистрали. Фото иллюстративное: facebook.com/dneprvodokanal

Авария на объекте Инфоксводоканала, из-за которой Хаджибейский и Киевский районы с утра остались без воды, оказалась очень серьезной и произошла за пределами городской застройки. Поэтому сегодня поставки скорее всего восстановить не смогут — коммунальщики обещают работать ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Инфоксводоканала.

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Прорыв магистрали

Прорыв магистрали диаметром 1200 мм. произошел в поле за пределами городской застройки. А на месте повреждения уже появилось большое озеро, которое продолжает увеличиваться, и грязь по пояс. Поэтому бригады и техника не могут полноценно раскопать трубу. Сейчас коммунальщики остановили работу некоторых насосных станций, чтобы опустошить водопровод. В связи с этим без снабжения остался и Приморский район Одессы.

Сейчас без водоснабжения остаются:

Приморский район г. Одесса

Киевский район г. Одесса

часть Хаджибейского района г.Одесса (ж/м "Черемушки")

с. Лиманка,

с. Красный хутор,

ж/м "Радужный",

ж/м "Совиньон 1-5",

ж/м "Черноморка"

ЖКП "Таирово".

"Точное время восстановления водоснабжения можно будет установить только после завершения раскопок и определения характера повреждения, о чем сообщим дополнительно. Ориентировочно (по приблизительным расчетам), надеемся починить до 08:00 13.06.2025. Будем работать и ночью",— говорится в сообщении Инфоксводоканала.

На время отключения водоснабжения в Киевском и Хаджибейском районах города организован централизованный подвоз технической воды.

Адреса, по которым стоят водовозы:

Ак.Королева / Чикаленко

Левитана / Ак.Королева

Архитекторская / Ак.Королева

Инглези / Ак.Королева

пл.Деревянко / И.Рабина

Вадатурского / Люстдорфская дорога.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.