Масове відключення води в Одесі у Хаджибейському, Київському та Приморському районах - які адреси та коли відновлять постачання (від Інфосводоканалу)

Люди набирають воду, аби попити. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 червня, в Одесі відключили воду одразу у трьох районах міста через аварію на мережах. Постачання містянам обіцяють повернути до 18:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Відключення води

У зв'язку з аварією на магістральній лінії тимчасово припинено подачу води споживачам Хаджибейського, Київського та частково Приморського районів міста. Відновити постачання обіцяють до до 18:00.

Крім того, до 15:00 воду відключили за такими адресами:

Італійська вулиця, 49-69,

Рішельєвська, 53-59,

Велика Арнаутська, 49-55,

Мала Арнаутська, 50-52.

До 18:00 води не буде:

Київський район,

Хаджибейський район,

Приморський район (частково).

Повдіомлення Інфоксу. Фото: скриншот

На час відключенния водопостачання в Київському та Хаджибейському районах міста організовано централізований підвоз технічної води.

Адреси, за якими з 11:00 стоятимуть водовози:

1. Ак.Корольова / Чикаленка

2. Левітана / Ак.Корольова

3. Архітекторська / Ак.Корольова

4. Інглезі / Ак.Корольова

5. пл.Дерев’янка / І.Рабіна

6. Вадатурського / Люстдорфська дорога.

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.