Масове відключення води в Одесі у Хаджибейському, Київському та Приморському районах - які адреси та коли відновлять постачання (від Інфосводоканалу)

Аварія на магістралі — три райони Одеси залишилися без води
Сьогодні, 12 червня, в Одесі відключили воду одразу у трьох районах міста через аварію на мережах. Постачання містянам обіцяють повернути до 18:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води
У зв'язку з аварією на магістральній лінії тимчасово припинено подачу води споживачам Хаджибейського, Київського та частково Приморського районів міста. Відновити постачання обіцяють до до 18:00.
Крім того, до 15:00 воду відключили за такими адресами:
- Італійська вулиця, 49-69,
- Рішельєвська, 53-59,
- Велика Арнаутська, 49-55,
- Мала Арнаутська, 50-52.
До 18:00 води не буде:
- Київський район,
- Хаджибейський район,
- Приморський район (частково).
На час відключенния водопостачання в Київському та Хаджибейському районах міста організовано централізований підвоз технічної води.
Адреси, за якими з 11:00 стоятимуть водовози:
1. Ак.Корольова / Чикаленка
2. Левітана / Ак.Корольова
3. Архітекторська / Ак.Корольова
4. Інглезі / Ак.Корольова
5. пл.Дерев’янка / І.Рабіна
6. Вадатурського / Люстдорфська дорога.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.
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