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Головна Одеса Аварія на магістралі — три райони Одеси залишилися без води

Аварія на магістралі — три райони Одеси залишилися без води

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Дата публікації: 12 червня 2025 09:39
Масове відключення води в Одесі у Хаджибейському, Київському та Приморському районах - які адреси та коли відновлять постачання (від Інфосводоканалу)
Люди набирають воду, аби попити. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Відключення води Адреси бюветів в Одесі

Сьогодні, 12 червня, в Одесі відключили воду одразу у трьох районах міста через аварію на мережах. Постачання містянам обіцяють повернути до 18:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Відключення води

У зв'язку з аварією на магістральній лінії тимчасово припинено подачу  води  споживачам Хаджибейського, Київського та частково Приморського районів міста. Відновити постачання обіцяють до до 18:00. 

Крім того, до 15:00 воду відключили за такими адресами:

  • Італійська вулиця, 49-69,
  • Рішельєвська, 53-59,
  • Велика Арнаутська, 49-55,
  • Мала Арнаутська, 50-52.

До 18:00 води не буде:

  • Київський район,
  • Хаджибейський район,
  • Приморський район (частково).
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Повдіомлення Інфоксу. Фото: скриншот

На час відключенния водопостачання в Київському та Хаджибейському районах міста організовано централізований підвоз технічної води. 

Адреси, за якими з 11:00 стоятимуть водовози:
1. Ак.Корольова / Чикаленка
2. Левітана / Ак.Корольова
3. Архітекторська / Ак.Корольова
4. Інглезі / Ак.Корольова
5. пл.Дерев’янка / І.Рабіна
6. Вадатурського / Люстдорфська дорога.

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.

комунальні послуги Одеса аварія Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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