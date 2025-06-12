Массовое отключение воды в Одессе в Хаджибейском, Киевском и Приморском районах - какие адреса и когда возобновят поставки (от Инфосводоканала)

Авария на магистрали — три района Одессы остались без воды
Сегодня, 12 июня, в Одессе отключили воду сразу в трех районах города из-за аварии на сетях. Поставки горожанам обещают вернуть до 18:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды
В связи с аварией на магистральной линии временно прекращена подача воды потребителям Хаджибейского, Киевского и частично Приморского районов города. Восстановить поставки обещают до до 18:00.
Кроме того, к 15:00 воду отключили по следующим адресам:
- Итальянская улица, 49-69,
- Ришельевская, 53-59,
- Большая Арнаутская, 49-55,
- Малая Арнаутская, 50-52.
До 18:00 воды не будет:
- Киевский район,
- Хаджибейский район,
- Приморский район (частично).
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
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