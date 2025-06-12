Массовое отключение воды в Одессе в Хаджибейском, Киевском и Приморском районах - какие адреса и когда возобновят поставки (от Инфосводоканала)

Люди набирают воду, чтобы попить. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 12 июня, в Одессе отключили воду сразу в трех районах города из-за аварии на сетях. Поставки горожанам обещают вернуть до 18:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Отключение воды

В связи с аварией на магистральной линии временно прекращена подача воды потребителям Хаджибейского, Киевского и частично Приморского районов города. Восстановить поставки обещают до до 18:00.

Кроме того, к 15:00 воду отключили по следующим адресам:

Итальянская улица, 49-69,

Ришельевская, 53-59,

Большая Арнаутская, 49-55,

Малая Арнаутская, 50-52.

До 18:00 воды не будет:

Киевский район,

Хаджибейский район,

Приморский район (частично).

Поведомление Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.