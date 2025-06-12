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Главная Одесса Авария на магистрали — три района Одессы остались без воды

Авария на магистрали — три района Одессы остались без воды

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 09:39
Массовое отключение воды в Одессе в Хаджибейском, Киевском и Приморском районах - какие адреса и когда возобновят поставки (от Инфосводоканала)
Люди набирают воду, чтобы попить. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Отключение воды Адреса бюветов в Одессе

Сегодня, 12 июня, в Одессе отключили воду сразу в трех районах города из-за аварии на сетях. Поставки горожанам обещают вернуть до 18:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Отключение воды

В связи с аварией на магистральной линии временно прекращена подача воды потребителям Хаджибейского, Киевского и частично Приморского районов города. Восстановить поставки обещают до до 18:00.

Кроме того, к 15:00 воду отключили по следующим адресам:

  • Итальянская улица, 49-69,
  • Ришельевская, 53-59,
  • Большая Арнаутская, 49-55,
  • Малая Арнаутская, 50-52.

До 18:00 воды не будет:

  • Киевский район,
  • Хаджибейский район,
  • Приморский район (частично).
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Поведомление Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

коммунальные услуги Одесса авария Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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