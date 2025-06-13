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Головна Одеса Сьогодні води в Одесі не буде — ремонт труби триває

Сьогодні води в Одесі не буде — ремонт труби триває

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Дата публікації: 13 червня 2025 09:27
Ремонт на магістральному водогоні Одеси після аварії - коли одеситам повернуть водопостачання, повідомлення Інфоксводоканалу
Ремонт водогону. Фото: Інфоксводоканал
Ключові моменти Ремонт магістралі Підвоз води Адреси бюветів в Одесі

Ситуація із ремонтом магістрального водогону в Одесі виявилася надто серйозною — протягом ночі комунальникам його не вдалося відновити. Повернути водопостачання містянам, за попередніми даними, обіцяють до 22:00.

Про це повідомляє прес-служба Інфоксводоканалу.

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Ремонт магістралі

Аварія на магістралі сталася у полі, тому через розмитий ґрунт роботи затягнулися на всю ніч. Для того, щоб дістатися проблемної ділянки та розпочати ремонт, комунальним бригадам довелося майже добу будувати під’їзні шляхи та майданчик для важкої техніки. Для відновлення магістральних водогонів великого діаметру застосовуються екскаватори  вагою щонайменше 18 тонн. У зв'язку з цим фахівцям довелося створити спеціальну "подушку" з кількох шарів бетонних плит та піску. 

"На жаль, ситуація там дуже складна. Поле, розмитий ґрунт та багнюка. Тільки піску витратили понад 150 тон! Наразі наші співробітники розкопали котлован, дісталися місця пошкодження та розпочали відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні Інфоксводоканалу.

За попередніми оцінками, роботи триватимуть до 22:00. 

Аварія на магістралі — одесити залишаться без води до вечора - фото 1
Ремонт вночі. Фото: Інфоксводоканал
Аварія на магістралі — одесити залишаться без води до вечора - фото 2
Ремонт магістралі. Фото: Інфоксводоканал

Підвоз води

У зв'язку з відсутністю централізованого водопостачання, сьогодні, 13 червня, автоцистерни з технічною водою  чергують з 07:00 за такими адресами:

  • 1. Педагогічна, 46а
  • 2. Французький бульвар, 12/3
  • 3. Велика Арнаутська, 83
  • 4. Маразліївська, 1а
  • 5. Велика Арнаутська, 6
  • 6. Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 41
  • 7. Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 50
  • 8. Космонавтів, 68
  • 9. Ак. Філатова, 54 / Івана та Юрія Лип
  • 10. Богдана Хмельницького / кут М’ясоїдівської
  • 11. Степова / кут Прохорівської
  • 12. Варненська, 10
  • 13. Ак. Корольова, 85а / 85б
  • 14. Шишкіна, 60а
  • 15. Небесної Сотні, 85
  • 16. Варненська, 15
  • 17. Небесної Сотні, 4
  • 18. Семена Палія, 108
  • 19. Десантний бульвар, 14
  • 20. Князя Володимира Великого / 28-ої Бригади
Аварія на магістралі — одесити залишаться без води до вечора - фото 3
Підвоз води. Фото: ЖКС Одеси

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Через аварію бювети з питною водою працюють із 6:00 ранку до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.

комунальні послуги Одеса ремонт вода Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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