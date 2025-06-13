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Головна Одеса Відключення світла в Одесі — яких вулиць торкнеться

Відключення світла в Одесі — яких вулиць торкнеться

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 10:00
Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання електрики, прогнози від ДТЕК та Укренерего
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Ключові моменти В кого немає світла Куди звертатись у разі відключення світла

Сьогодні, у п'ятницю, 13 червня, в Одесі  проводитимуть планові роботи на мережах, тому тисячі містян будуть без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Ак. Філатова, 23А, 25, 27. 

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • Метизна, 1-24а,
  • Килимова, 1-14, 109-109а;
  • 2-а лінія на ж/масиві, 12;
  • Гобеленова, 1-20,
  • Фахова, 1-18,
  • Бондарна, 1-23,
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Пересипська, 3-34,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Пересипська, 5-27,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Пересипська, 1-28,
  • 4-а Садова, 1-38,
  • 5-а Пересипська, 2-53,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Пересипська, 1-20,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • 7-а Пересипська, 6-50а,
  • 8-а Пересипська, 1-16,
  • 9-а Пересипська, 3-14а,
  • Аграрна, 1-21,
  • Балтська дорога, 25-82,
  • В’ячеслава Кирилова, 1-42,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Вікандера і Ларсена, 1-103,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
  • Головна, 2-33,
  • Горбиста, 1-15,
  • Дзвінка, 1-32,
  • Долинська, 13-33/корп.4,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Жевахова гора, 3/а-94,
  • Закарпатська, 1-72, 209,
  • Кавказька, 1-41,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Кар’єрна, 1-25,
  • Каришковського, 2-60,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Лютнева, 1-59,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Марсельська, 4а, 26-30,
  • Наклона, 17/1,
  • Палія Семена, 84/2,
  • Посівна, 1-56,
  • Похила, 1-59б, 174;
  • Прокатна, 1-12а,
  • Ринкова, 7,
  • Флотська, 2-29а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5;
  • Штильова, 2-118,/а_с;
  • дорога Миколаївська, 65;
  • дорога Південна, 1-73,
  • пл. Волова, 2-29а,
  • пров. Технарський,
  • пров. Арковий,
  • пров. Паркетний,
  • пров. Корковий,
  • пров. Кодимський,
  • пров. Анкерний,
  • пров. Бейтельсбахера,
  • пров. Меблевий,
  • пров. Волтона,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
  • пров. 1-й Балтський, 1-11,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 1-й Лютневий, 1-7,
  • пров. 1-й Флотський, 5-7а,
  • пров. 1-й Чорноморський, 5-44а,
  • пров. 2-й Балтський, 1-32,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 2-й Лютневий, 1-7а,
  • пров. 2-й Флотський, 3-8,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 3-й Балтський, 1-39,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
  • пров. 3-й Флотський, 1-9,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4-й Балтський, 2-14,
  • пров. 4-й Флотський, 1,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
  • пров. 5-й Балтський, 7-25,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10,
  • пров. 6-й Балтський, 1-47,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
  • пров. 7-й Балтський, 1-14,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
  • пров. 8-й Балтський, 1-11,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
  • пров. Андрійця Олега, 1-7,
  • пров. Асєєва, 1-57а,
  • пров. Баркасний, 1-4,
  • пров. Діхтієвського Віктора, 1-22,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Кисельова Ігоря, 1-33,
  • пров. Кифоренка Бориса, 2-35,
  • пров. Навігаційний, 7а-19,
  • пров. Неплія, 1-12,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пров. Пресича Олександра, 5-26,
  • пров. Савранський, 3-10,
  • пров. Стороженка Олега, 2-10,
  • пров. Терещенка Володимира, 7, 13А;
  • пров. Українки Лесі, 10, 11А, 12,20;
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • Скаржинського, 1-11. 

Роботи до 17:00-20:00.

Центральний РЕМ:

  • Балківська, 35-42,
  • Університетська, 1-21,
  • Кінна, 2/4-14,
  • Маловського, 4,
  • Пастера, 17-50;
  • Скиданівська, 6,17,23,23а;
  • Торгова, 20,
  • пров. Крижанівського Данила, 8А,
  • пров. Осики Леоніда, 6, 8;
  • узвіз Ковалевського, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10;
  • узвіз Матроський, 13,15,
  • узвіз Скиданівський, 7,7а. 

Роботи до 18:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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