Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання електрики, прогнози від ДТЕК та Укренерего

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у п'ятницю, 13 червня, в Одесі проводитимуть планові роботи на мережах, тому тисячі містян будуть без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Ак. Філатова, 23А, 25, 27.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

Метизна, 1-24а,

Килимова, 1-14, 109-109а;

2-а лінія на ж/масиві, 12;

Гобеленова, 1-20,

Фахова, 1-18,

Бондарна, 1-23,

1-а Садова, 1-39,

2-а Пересипська, 3-34,

2-а Садова, 1-42,

3-я Пересипська, 5-27,

3-я Садова, 1-49,

4-а Пересипська, 1-28,

4-а Садова, 1-38,

5-а Пересипська, 2-53,

5-а Садова, 1-14,

6-а Пересипська, 1-20,

6-а Садова, 1-71,

7-а Пересипська, 6-50а,

8-а Пересипська, 1-16,

9-а Пересипська, 3-14а,

Аграрна, 1-21,

Балтська дорога, 25-82,

В’ячеслава Кирилова, 1-42,

Велика Садова, 1-52,

Вікандера і Ларсена, 1-103,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,

Головна, 2-33,

Горбиста, 1-15,

Дзвінка, 1-32,

Долинська, 13-33/корп.4,

Донецька, 1/1-25,

Жевахова гора, 3/а-94,

Закарпатська, 1-72, 209,

Кавказька, 1-41,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Кар’єрна, 1-25,

Каришковського, 2-60,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця Олександра, 1-69,

Локомотивна, 1-27,

Лютнева, 1-59,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Марсельська, 4а, 26-30,

Наклона, 17/1,

Палія Семена, 84/2,

Посівна, 1-56,

Похила, 1-59б, 174;

Прокатна, 1-12а,

Ринкова, 7,

Флотська, 2-29а,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5;

Штильова, 2-118,/а_с;

дорога Миколаївська, 65;

дорога Південна, 1-73,

пл. Волова, 2-29а,

пров. Технарський,

пров. Арковий,

пров. Паркетний,

пров. Корковий,

пров. Кодимський,

пров. Анкерний,

пров. Бейтельсбахера,

пров. Меблевий,

пров. Волтона,

пров. 10-й Чорноморський, 1-20,

пров. 13-й Чорноморський, 1-44,

пров. 1-й Балтський, 1-11,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Лютневий, 1-7,

пров. 1-й Флотський, 5-7а,

пров. 1-й Чорноморський, 5-44а,

пров. 2-й Балтський, 1-32,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 2-й Лютневий, 1-7а,

пров. 2-й Флотський, 3-8,

пров. 2-й Чорноморський, 1-34,

пров. 3-й Балтський, 1-39,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6;

пров. 3-й Флотський, 1-9,

пров. 3-й Чорноморський, 1-34,

пров. 4-й Балтський, 2-14,

пров. 4-й Флотський, 1,

пров. 4-й Чорноморський, 1-43,

пров. 5-й Балтський, 7-25,

пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10,

пров. 6-й Балтський, 1-47,

пров. 6-й Чорноморський, 1-10,

пров. 7-й Балтський, 1-14,

пров. 7-й Чорноморський, 1-8,

пров. 8-й Балтський, 1-11,

пров. 8-й Чорноморський, 1-54,

пров. 9-й Чорноморський, 6-18,

пров. Андрійця Олега, 1-7,

пров. Асєєва, 1-57а,

пров. Баркасний, 1-4,

пров. Діхтієвського Віктора, 1-22,

пров. Кавказький, 1-8,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Кисельова Ігоря, 1-33,

пров. Кифоренка Бориса, 2-35,

пров. Навігаційний, 7а-19,

пров. Неплія, 1-12,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Пресича Олександра, 5-26,

пров. Савранський, 3-10,

пров. Стороженка Олега, 2-10,

пров. Терещенка Володимира, 7, 13А;

пров. Українки Лесі, 10, 11А, 12,20;

просп. Князя Володимира Великого, 52,

Скаржинського, 1-11.

Роботи до 17:00-20:00.

Центральний РЕМ:

Балківська, 35-42,

Університетська, 1-21,

Кінна, 2/4-14,

Маловського, 4,

Пастера, 17-50;

Скиданівська, 6,17,23,23а;

Торгова, 20,

пров. Крижанівського Данила, 8А,

пров. Осики Леоніда, 6, 8;

узвіз Ковалевського, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10;

узвіз Матроський, 13,15,

узвіз Скиданівський, 7,7а.

Роботи до 18:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.