Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання електрики, прогнози від ДТЕК та Укренерего

Відключення світла в Одесі — яких вулиць торкнеться
Сьогодні, у п'ятницю, 13 червня, в Одесі проводитимуть планові роботи на мережах, тому тисячі містян будуть без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Ак. Філатова, 23А, 25, 27.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- Метизна, 1-24а,
- Килимова, 1-14, 109-109а;
- 2-а лінія на ж/масиві, 12;
- Гобеленова, 1-20,
- Фахова, 1-18,
- Бондарна, 1-23,
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Пересипська, 3-34,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Пересипська, 5-27,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Пересипська, 1-28,
- 4-а Садова, 1-38,
- 5-а Пересипська, 2-53,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Пересипська, 1-20,
- 6-а Садова, 1-71,
- 7-а Пересипська, 6-50а,
- 8-а Пересипська, 1-16,
- 9-а Пересипська, 3-14а,
- Аграрна, 1-21,
- Балтська дорога, 25-82,
- В’ячеслава Кирилова, 1-42,
- Велика Садова, 1-52,
- Вікандера і Ларсена, 1-103,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
- Головна, 2-33,
- Горбиста, 1-15,
- Дзвінка, 1-32,
- Долинська, 13-33/корп.4,
- Донецька, 1/1-25,
- Жевахова гора, 3/а-94,
- Закарпатська, 1-72, 209,
- Кавказька, 1-41,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Кар’єрна, 1-25,
- Каришковського, 2-60,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Локомотивна, 1-27,
- Лютнева, 1-59,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Марсельська, 4а, 26-30,
- Наклона, 17/1,
- Палія Семена, 84/2,
- Посівна, 1-56,
- Похила, 1-59б, 174;
- Прокатна, 1-12а,
- Ринкова, 7,
- Флотська, 2-29а,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5;
- Штильова, 2-118,/а_с;
- дорога Миколаївська, 65;
- дорога Південна, 1-73,
- пл. Волова, 2-29а,
- пров. Технарський,
- пров. Арковий,
- пров. Паркетний,
- пров. Корковий,
- пров. Кодимський,
- пров. Анкерний,
- пров. Бейтельсбахера,
- пров. Меблевий,
- пров. Волтона,
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
- пров. 1-й Балтський, 1-11,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 1-й Лютневий, 1-7,
- пров. 1-й Флотський, 5-7а,
- пров. 1-й Чорноморський, 5-44а,
- пров. 2-й Балтський, 1-32,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 2-й Лютневий, 1-7а,
- пров. 2-й Флотський, 3-8,
- пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 3-й Балтський, 1-39,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
- пров. 3-й Флотський, 1-9,
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4-й Балтський, 2-14,
- пров. 4-й Флотський, 1,
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5-й Балтський, 7-25,
- пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10,
- пров. 6-й Балтський, 1-47,
- пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
- пров. 7-й Балтський, 1-14,
- пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
- пров. 8-й Балтський, 1-11,
- пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
- пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
- пров. Андрійця Олега, 1-7,
- пров. Асєєва, 1-57а,
- пров. Баркасний, 1-4,
- пров. Діхтієвського Віктора, 1-22,
- пров. Кавказький, 1-8,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Кисельова Ігоря, 1-33,
- пров. Кифоренка Бориса, 2-35,
- пров. Навігаційний, 7а-19,
- пров. Неплія, 1-12,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. Пресича Олександра, 5-26,
- пров. Савранський, 3-10,
- пров. Стороженка Олега, 2-10,
- пров. Терещенка Володимира, 7, 13А;
- пров. Українки Лесі, 10, 11А, 12,20;
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- Скаржинського, 1-11.
Роботи до 17:00-20:00.
Центральний РЕМ:
- Балківська, 35-42,
- Університетська, 1-21,
- Кінна, 2/4-14,
- Маловського, 4,
- Пастера, 17-50;
- Скиданівська, 6,17,23,23а;
- Торгова, 20,
- пров. Крижанівського Данила, 8А,
- пров. Осики Леоніда, 6, 8;
- узвіз Ковалевського, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10;
- узвіз Матроський, 13,15,
- узвіз Скиданівський, 7,7а.
Роботи до 18:00-19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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