Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда восстановят поставки электричества, прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Отключение света в Одессе — каких улиц коснется
Сегодня, в пятницу, 13 июня, в Одессе будут проводить плановые работы на сетях, поэтому тысячи горожан будут без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Южный РЭС:
- Ак. Филатова, 23А, 25, 27.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- Метизная, 1-24а,
- Ковровая, 1-14, 109-109а;
- 2-я линия на ж/массиве, 12;
- Гобеленова, 1-20,
- Профессиональная, 1-18,
- Бондарная, 1-23,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Пересыпская, 3-34,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Пересыпская, 5-27,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Пересыпская, 1-28,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Пересыпская, 2-53,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Пересыпская, 1-20,
- 6-я Садовая, 1-71,
- 7-я Пересыпская, 6-50а,
- 8-я Пересыпская, 1-16,
- 9-я Пересыпская, 3-14а,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дорога, 25-82,
- Вячеслава Кириллова, 1-42,
- Большая Садовая, 1-52,
- Викандера и Ларсена, 1-103,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
- Главная, 2-33,
- Горбистая, 1-15,
- Дзвинка, 1-32,
- Долинская, 13-33/корп.4,
- Донецкая, 1/1-25,
- Жевахова гора, 3/а-94,
- Закарпатская, 1-72, 209,
- Кавказская, 1-41,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Карьерная, 1-25,
- Каришковского, 2-60,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 1-69,
- Локомотивная, 1-27,
- Февральская, 1-59,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Марсельская, 4а, 26-30,
- Наклона, 17/1,
- Палия Семена, 84/2,
- Посевная, 1-56,
- Наклонная, 1-59б, 174;
- Прокатная, 1-12а,
- Рыночная, 7,
- Флотская, 2-29а,
- Чайковая, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилевая, 2-118,/а_с;
- дорога Николаевская, 65;
- дорога Южная, 1-73,
- пл. Волова, 2-29а,
- переулок Технарский,
- переулок Арковый,
- переулок Паркетный,
- переулок Корковый,
- переулок Кодымский,
- переулок Анкерный,
- переулок Бейтельсбахера,
- переулок Мебельный,
- переулок Волтона,
- переулок 10-й Черноморский, 1-20,
- переулок 13-й Черноморский, 1-44,
- переулок 1-й Балтский, 1-11,
- переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Февральский, 1-7,
- переулок 1-й Флотский, 5-7а,
- переулок 1-й Черноморский, 5-44а,
- переулок 2-й Балтский, 1-32,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 2-й Февральский, 1-7а,
- переулок 2-й Флотский, 3-8,
- переулок 2-й Черноморский, 1-34,
- переулок 3-й Балтский, 1-39,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
- переулок 3-й Флотский, 1-9,
- переулок 3-й Черноморский, 1-34,
- переулок 4-й Балтский, 2-14,
- переулок 4-й Флотский, 1,
- переулок 4-й Черноморский, 1-43,
- переулок 5-й Балтский, 7-25,
- переулок 5-й Черноморский, 1-19/10,
- переулок 6-й Балтский, 1-47,
- переулок 6-й Черноморский, 1-10,
- переулок 7-й Балтский, 1-14,
- переулок 7-й Черноморский, 1-8,
- переулок 8-й Балтский, 1-11,
- переулок 8-й Черноморский, 1-54,
- переулок 9-й Черноморский, 6-18,
- переулок Андрийца Олега, 1-7,
- переулок Асеева, 1-57а,
- переулок Баркасный, 1-4,
- переулок. Дихтиевского Виктора, 1-22,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Киселева Игоря, 1-33,
- переулок Кифоренко Бориса, 2-35,
- переулок Навигационный, 7а-19,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Пресича Александра, 5-26,
- переулок Савранский, 3-10,
- переулок Стороженко Олега, 2-10,
- переулок Терещенко Владимира, 7, 13А;
- переулок Украинки Леси, 10, 11А, 12,20;
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- Скаржинского, 1-11.
Работы до 17:00-20:00.
Центральный РЭС:
- Балковская, 35-42,
- Университетская, 1-21,
- Конная, 2/4-14,
- Маловского, 4,
- Пастера, 17-50;
- Скидановская, 6,17,23,23а;
- Торговая, 20,
- переулок Крыжановского Даниила, 8А,
- переулок Осыки Леонида, 6, 8;
- спуск Ковалевского, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10;
- спуск Матросский, 13,15,
- спуск Скидановский, 7,7а.
Работы до 18:00-19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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