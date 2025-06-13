Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда восстановят поставки электричества, прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в пятницу, 13 июня, в Одессе будут проводить плановые работы на сетях, поэтому тысячи горожан будут без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

Ак. Филатова, 23А, 25, 27.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

Метизная, 1-24а,

Ковровая, 1-14, 109-109а;

2-я линия на ж/массиве, 12;

Гобеленова, 1-20,

Профессиональная, 1-18,

Бондарная, 1-23,

1-я Садовая, 1-39,

2-я Пересыпская, 3-34,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Пересыпская, 5-27,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Пересыпская, 1-28,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Пересыпская, 2-53,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Пересыпская, 1-20,

6-я Садовая, 1-71,

7-я Пересыпская, 6-50а,

8-я Пересыпская, 1-16,

9-я Пересыпская, 3-14а,

Аграрная, 1-21,

Балтская дорога, 25-82,

Вячеслава Кириллова, 1-42,

Большая Садовая, 1-52,

Викандера и Ларсена, 1-103,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,

Главная, 2-33,

Горбистая, 1-15,

Дзвинка, 1-32,

Долинская, 13-33/корп.4,

Донецкая, 1/1-25,

Жевахова гора, 3/а-94,

Закарпатская, 1-72, 209,

Кавказская, 1-41,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Карьерная, 1-25,

Каришковского, 2-60,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кошица Александра, 1-69,

Локомотивная, 1-27,

Февральская, 1-59,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Марсельская, 4а, 26-30,

Наклона, 17/1,

Палия Семена, 84/2,

Посевная, 1-56,

Наклонная, 1-59б, 174;

Прокатная, 1-12а,

Рыночная, 7,

Флотская, 2-29а,

Чайковая, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5;

Штилевая, 2-118,/а_с;

дорога Николаевская, 65;

дорога Южная, 1-73,

пл. Волова, 2-29а,

переулок Технарский,

переулок Арковый,

переулок Паркетный,

переулок Корковый,

переулок Кодымский,

переулок Анкерный,

переулок Бейтельсбахера,

переулок Мебельный,

переулок Волтона,

переулок 10-й Черноморский, 1-20,

переулок 13-й Черноморский, 1-44,

переулок 1-й Балтский, 1-11,

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Февральский, 1-7,

переулок 1-й Флотский, 5-7а,

переулок 1-й Черноморский, 5-44а,

переулок 2-й Балтский, 1-32,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 2-й Февральский, 1-7а,

переулок 2-й Флотский, 3-8,

переулок 2-й Черноморский, 1-34,

переулок 3-й Балтский, 1-39,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6;

переулок 3-й Флотский, 1-9,

переулок 3-й Черноморский, 1-34,

переулок 4-й Балтский, 2-14,

переулок 4-й Флотский, 1,

переулок 4-й Черноморский, 1-43,

переулок 5-й Балтский, 7-25,

переулок 5-й Черноморский, 1-19/10,

переулок 6-й Балтский, 1-47,

переулок 6-й Черноморский, 1-10,

переулок 7-й Балтский, 1-14,

переулок 7-й Черноморский, 1-8,

переулок 8-й Балтский, 1-11,

переулок 8-й Черноморский, 1-54,

переулок 9-й Черноморский, 6-18,

переулок Андрийца Олега, 1-7,

переулок Асеева, 1-57а,

переулок Баркасный, 1-4,

переулок. Дихтиевского Виктора, 1-22,

переулок Кавказский, 1-8,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Киселева Игоря, 1-33,

переулок Кифоренко Бориса, 2-35,

переулок Навигационный, 7а-19,

переулок Неплия, 1-12,

переулок Одесский, 3-7,

переулок Пресича Александра, 5-26,

переулок Савранский, 3-10,

переулок Стороженко Олега, 2-10,

переулок Терещенко Владимира, 7, 13А;

переулок Украинки Леси, 10, 11А, 12,20;

просп. Князя Владимира Великого, 52,

Скаржинского, 1-11.

Работы до 17:00-20:00.

Центральный РЭС:

Балковская, 35-42,

Университетская, 1-21,

Конная, 2/4-14,

Маловского, 4,

Пастера, 17-50;

Скидановская, 6,17,23,23а;

Торговая, 20,

переулок Крыжановского Даниила, 8А,

переулок Осыки Леонида, 6, 8;

спуск Ковалевского, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10;

спуск Матросский, 13,15,

спуск Скидановский, 7,7а.

Работы до 18:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.