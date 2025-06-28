Російські бойові кораблі у чорному морі: чи є загроза

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Окупантських кораблів у Чорному й Азовському морях нині не зафіксовано. Проте Росія не зменшує активності на морських шляхах — лише за добу через Керченську протоку пройшли десятки суден. До того ж вона порушує міжнародні норми, вимикаючи ідентифікаційні системи на суднах.

Про це у суботу, 28 червня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Реклама

Читайте також:

Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Російські кораблі у морях

У Чорному й Азовському морях наразі немає кораблів під прапором Росії. У Середземному морі фіксуються два ворожі судна, але без наявності крилатих ракет типу "Калібр". Незважаючи на це, Росія продовжує активне переміщення суден через Керченську протоку.

Рух Керченською протокою

За останню добу у напрямку Чорного моря пройшли 7 суден, з них 4 далі попрямували до Босфору. У зворотному напрямку, до Азовського моря, пройшло 10 суден, серед яких 3 прибули з Босфору.

Крім того, Росія й далі ігнорує норми Міжнародної конвенції SOLAS (1974), що регулює безпеку мореплавства. Судна йдуть із вимкненими системами автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг і підвищує ризики для цивільного морського руху.

Нагадаємо, в Одесі цієї ночі російські окупанти атакували житловий будинок. Також ми писали, що виросла кількість постраждалих унаслідок удару.