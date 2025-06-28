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Головна Одеса В Одесі після атаки РФ збільшилась кількість постраждалих

В Одесі після атаки РФ збільшилась кількість постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 05:28
Вже четверо постраждалих в Одесі через атаку російських дронів
Рятувальники та медики евакуюють постраждалих в Одесі. Фото: ДСНС Одещини
Ключові моменти Що відомо на цей момент

Після атаки російських окупантів на Одесу збільшилась кількість постраждалих. Ворожий дрон влучив прямо у багатоповерхівку.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що відомо на цей момент

У ДСНС інформують, що через влучання дрона на верхніх поверхах 21-поверхового житлового будинку сталась пожежа. Вогонь охопив відразу 7, 8 та 9 поверхи.

Рятувальникам вдалось евакуювати п'ятьох людей, серед яких є маленька дитина. На цей момент відомо про чотирьох постраждалих. На жаль, двоє людей загинуло. 

Біля будинку розгорнули Пункт Незламності. На місці працюють рятувальники та психологи.

Раніше повідомлялось, що минулої ночі окупанти РФ атакували Харків та місто Чугуїв Харківської області. В прокуратурі показали наслідки ворожого обстрілу.

Також російські війська 27 червня вдарили по місту Самар у Дніпропетровській області.

Одеса пожежа ДСНС війна в Україні атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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