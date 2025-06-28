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Головна Одеса Мер Одеси показав наслідки атаки окупантів на місто

Мер Одеси показав наслідки атаки окупантів на місто

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 02:47
В Одесі через атаку РФ є пожежі та декілька людей постраждало
Пожежа в житловому будинку Одеси після атаки РФ. Фото: Геннадій Труханов
Ключові моменти Що відомо про атаку РФ на Одесу

В Одесі цієї ночі декілька разів лунала повітряна тривога. Російські окупанти атакували перлину України дронами-камікадзе.

Наслідки ворожого удару оприлюднив у своєму Telegram мер Одеси Генадій Труханов.

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Що відомо про атаку РФ на Одесу

Очільник міста повідомив, що через атаку ворожих дронів пошкоджено житлову інфраструктуру. Є загоряння в багатоповерхівці. Аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Водночас голова Одеської ОВА Олег Кіпер проінформував, що зараз відомо про трьох постраждалих. Медики надають їм всю необхідну допомогу. З мешканцями будинку працюють і психологи, щоб вивести людей зі стресу.

Раніше повідомлялось, що минулої ночі окупанти РФ атакували Харків та місто Чугуїв Харківської області. В прокуратурі показали наслідки ворожого обстрілу.

Також російські війська 27 червня вдарили по місту Самар у Дніпропетровській області.

Одеса пожежа повітряна тривога дрони війна в Україні атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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