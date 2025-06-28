В Одессе из-за атаки РФ есть пожары и несколько человек пострадали

Пожар в жилом доме Одессы после атаки РФ. Фото: Геннадий Труханов

В Одессе этой ночью несколько раз звучала воздушная тревога. Российские оккупанты атаковали жемчужину Украины дронами-камикадзе.

Последствия вражеского удара обнародовал в своем Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Глава города сообщил, что из-за атаки вражеских дронов повреждена жилая инфраструктура. Есть возгорание в многоэтажке. Аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

В то же время глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что сейчас известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь. С жителями дома работают и психологи, чтобы вывести людей из стресса.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью оккупанты РФ атаковали Харьков и город Чугуев Харьковской области. В прокуратуре показали последствия вражеского обстрела.

Также российские войска 27 июня ударили по городу Самар в Днепропетровской области.