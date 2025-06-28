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Главная Одесса Мэр Одессы показал последствия атаки оккупантов на город

Мэр Одессы показал последствия атаки оккупантов на город

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 02:47
В Одессе из-за атаки РФ есть пожары и несколько человек пострадали
Пожар в жилом доме Одессы после атаки РФ. Фото: Геннадий Труханов
Ключові моменти Что известно об атаке РФ на Одессу

В Одессе этой ночью несколько раз звучала воздушная тревога. Российские оккупанты атаковали жемчужину Украины дронами-камикадзе.

Последствия вражеского удара обнародовал в своем Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Что известно об атаке РФ на Одессу

Глава города сообщил, что из-за атаки вражеских дронов повреждена жилая инфраструктура. Есть возгорание в многоэтажке. Аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

В то же время глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что сейчас известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь. С жителями дома работают и психологи, чтобы вывести людей из стресса.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью оккупанты РФ атаковали Харьков и город Чугуев Харьковской области. В прокуратуре показали последствия вражеского обстрела.

Также российские войска 27 июня ударили по городу Самар в Днепропетровской области.

Одесса пожар воздушная тревога дроны война в Украине атака пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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