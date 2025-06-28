Уже четверо пострадавших в Одессе из-за атаки российских дронов

Спасатели и медики эвакуируют пострадавших в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

После атаки российских оккупантов на Одессу увеличилось количество пострадавших. Вражеский дрон попал прямо в многоэтажку.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Что известно на данный момент

В ГСЧС информируют, что из-за попадания дрона на верхних этажах 21-этажного жилого дома произошел пожар. Огонь охватил сразу 7, 8 и 9 этажи.

Спасателям удалось эвакуировать пять человек, среди которых есть маленький ребенок. На данный момент известно о четырех пострадавших. К сожалению, два человека погибли.

Возле дома развернули Пункт Несокрушимости. На месте работают спасатели и психологи.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью оккупанты РФ атаковали Харьков и город Чугуев Харьковской области. В прокуратуре показали последствия вражеского обстрела.

Также российские войска 27 июня ударили по городу Самар в Днепропетровской области.