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Главная Одесса Ракетоносители РФ на дежурстве — есть ли угроза с Черного моря

Ракетоносители РФ на дежурстве — есть ли угроза с Черного моря

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 10:19
Российские боевые корабли в черном море: есть ли угроза
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Российские корабли в морях Движение по Керченскому проливу

Оккупантских кораблей в Черном и Азовском морях сейчас не зафиксировано. Однако Россия не уменьшает активности на морских путях — только за сутки через Керченский пролив прошли десятки судов. К тому же она нарушает международные нормы, выключая идентификационные системы на судах.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Российские корабли в морях

В Черном и Азовском морях пока нет кораблей под флагом России. В Средиземном море фиксируются два вражеских судна, но без наличия крылатых ракет типа "Калибр". Несмотря на это, Россия продолжает активное перемещение судов через Керченский пролив.

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки в направлении Черного моря прошли 7 судов, из них 4 дальше направились в Босфор. В обратном направлении, к Азовскому морю, прошло 10 судов, среди которых 3 прибыли из Босфора. 

Кроме того, Россия продолжает игнорировать нормы Международной конвенции SOLAS (1974), регулирующей безопасность мореплавания. Суда идут с выключенными системами автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг и повышает риски для гражданского морского движения.

Напомним, в Одессе этой ночью российские оккупанты атаковали жилой дом. Также мы писали, что выросло количество пострадавших в результате удара.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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