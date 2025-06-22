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Головна Одеса РФ вивела всі кораблі з Чорного моря — де є загроза

РФ вивела всі кораблі з Чорного моря — де є загроза

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Дата публікації: 22 червня 2025 11:00
Російські кораблі в морях 22 червня — оперативна ситуація
Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ
Ключові моменти Рух Керченською протокою Російські ракетоносії у морях

Російський флот тимчасово зник із Чорного та Азовського морів, однак бойові кораблі спостерігаються у Середземному морі. Крім того, ворог продовжує вести приховану діяльність та маніпулювати цивільними маршрутами через Керченську протоку.

Про це у неділю, 22 червня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Російські ракетоносії у морях

За інформацією ВМС ЗСУ, станом на ранок 22 червня у Чорному та Азовському морях наразі не виявлено жодного корабля країни-агресора. У Середземному морі залишаються два російські військові кораблі, однак жоден з них не є носієм крилатих ракет "Калібр", що могло б становити безпосередню загрозу для України.

Рух Керченською протокою

За минулу добу через Керченську протоку пройшло 9 суден. До Чорного моря увійшли 3 судна, з яких 1 продовжило рух у напрямку Босфору. До Азовського моря зайшли 6, серед них 3 прийшли з Босфору. 

РФ продовжує ігнорувати правила безпеки на морі. Військові моряки повідомляють, що російські судна вимикають автоматичну систему ідентифікації, що прямо порушує Міжнародну конвенцію SOLAS — документ, покликаний захищати людські життя в морі.

Нагадаємо, уночі російські окупанти дронами атакували південь Одещини, є руйнування. Також загарбники обстріляли Слов'янськ Донецької області завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську. 

Одеса Чорне море Азовське море Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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