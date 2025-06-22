Атака на Одещину — нічна пожежа після російського удару

Пожежа на місці влучання в Одеській області. Фото: ДСНС

У ніч на 22 червня російські окупанти дронами атакували південь Одещини. Внаслідок влучань почалися масштабні пожежі. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це у неділю, 22 червня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Цієї ночі південь Одеської області зазнав чергової ворожої атаки. За даними рятувальників, унаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на території станції швидкої медичної допомоги.

Автівки швидкої допомоги. Фото: ДСНС

Пожежа на станції швидкої допомоги. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Окрім цього, відомо, що загорілися службові приміщення, гараж та автомобіль. Вогонь також перекинувся на розташований поруч житловий будинок.

Житловий будинок охоплений вогнем. Фото: ДСНС

В гаражі згоріли автівки. Фото: ДСНС

Пожежа після влучання дрона. Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучили місцеву команду рятувальників та пожежників ДСНС. Займання вдалося оперативно загасити, не допустивши подальшого поширення полум’я. За попередніми даними, постраждалих немає.

Рятувальник працює над ліквідацією вогню. Фото: ДСНС

Рятувальники поливають вогонь водою. Фото: ДСНС

Рятувальники обстежили територію та продовжують розбір завалів. На місці працюють слідчі й фахівці для фіксації наслідків атаки.

Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: ДСНС

Нагадаємо, уночі російські війська завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську, є постраждалі. Також ми писали, що американці здійснили атаку на три ядерних об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.