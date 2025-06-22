Атака на Одещину — нічна пожежа після російського удару

Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків
У ніч на 22 червня російські окупанти дронами атакували південь Одещини. Внаслідок влучань почалися масштабні пожежі. На щастя, обійшлося без жертв.
Про це у неділю, 22 червня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Атака на Одещину — які наслідки
Цієї ночі південь Одеської області зазнав чергової ворожої атаки. За даними рятувальників, унаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на території станції швидкої медичної допомоги.
Окрім цього, відомо, що загорілися службові приміщення, гараж та автомобіль. Вогонь також перекинувся на розташований поруч житловий будинок.
До ліквідації пожежі залучили місцеву команду рятувальників та пожежників ДСНС. Займання вдалося оперативно загасити, не допустивши подальшого поширення полум’я. За попередніми даними, постраждалих немає.
Рятувальники обстежили територію та продовжують розбір завалів. На місці працюють слідчі й фахівці для фіксації наслідків атаки.
Нагадаємо, уночі російські війська завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську, є постраждалі. Також ми писали, що американці здійснили атаку на три ядерних об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.
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