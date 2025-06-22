Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків

Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 09:12
Атака на Одещину — нічна пожежа після російського удару
Пожежа на місці влучання в Одеській області. Фото: ДСНС
Ключові моменти Атака на Одещину — які наслідки

У ніч на 22 червня російські окупанти дронами атакували південь Одещини. Внаслідок влучань почалися масштабні пожежі. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це у неділю, 22 червня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Атака на Одещину — які наслідки

Цієї ночі південь Одеської області зазнав чергової ворожої атаки. За даними рятувальників, унаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на території станції швидкої медичної допомоги.

Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 1
Автівки швидкої допомоги. Фото: ДСНС
Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 2
Пожежа на станції швидкої допомоги. Фото: ДСНС
Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 3
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Окрім цього, відомо, що загорілися службові приміщення, гараж та автомобіль. Вогонь також перекинувся на розташований поруч житловий будинок.

Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 4
Житловий будинок охоплений вогнем. Фото: ДСНС
Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 5
В гаражі згоріли автівки. Фото: ДСНС
Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 6
Пожежа після влучання дрона. Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучили місцеву команду рятувальників та пожежників ДСНС. Займання вдалося оперативно загасити, не допустивши подальшого поширення полум’я. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 7
Рятувальник працює над ліквідацією вогню. Фото: ДСНС
Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 8
Рятувальники поливають вогонь водою. Фото: ДСНС

Рятувальники обстежили територію та продовжують розбір завалів. На місці працюють слідчі й фахівці для фіксації наслідків атаки.

Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 9
Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: ДСНС

Нагадаємо, уночі російські війська завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську, є постраждалі. Також ми писали, що американці здійснили атаку на три ядерних об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації