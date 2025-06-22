Атака на Одесскую область - ночной пожар после российского удара

Ночная атака на Одесчину — появились фото последствий
В ночь на 22 июня российские оккупанты дронами атаковали юг Одесской области. В результате попаданий начались масштабные пожары. К счастью, обошлось без жертв.
Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Атака на Одесскую область — какие последствия
Этой ночью юг Одесской области подвергся очередной вражеской атаке. По данным спасателей, в результате обстрела оккупантов возник пожар на территории станции скорой медицинской помощи.
Кроме этого, известно, что загорелись служебные помещения, гараж и автомобиль. Огонь также перекинулся на расположенный рядом жилой дом.
К ликвидации пожара привлекли местную команду спасателей и пожарных ГСЧС. Возгорание удалось оперативно потушить, не допустив дальнейшего распространения пламени. По предварительным данным, пострадавших нет.
Спасатели обследовали территорию и продолжают разбор завалов. На месте работают следователи и специалисты для фиксации последствий атаки.
Напомним, ночью российские войска нанесли удар по многоэтажке в Краматорске, есть пострадавшие. Также мы писали, что американцы совершили атаку на три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.
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