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Главная Одесса Ночная атака на Одесчину — появились фото последствий

Ночная атака на Одесчину — появились фото последствий

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Дата публикации 22 июня 2025 09:12
Атака на Одесскую область - ночной пожар после российского удара
Пожар на месте попадания в Одесской области. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Атака на Одесскую область — какие последствия

В ночь на 22 июня российские оккупанты дронами атаковали юг Одесской области. В результате попаданий начались масштабные пожары. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Атака на Одесскую область — какие последствия

Этой ночью юг Одесской области подвергся очередной вражеской атаке. По данным спасателей, в результате обстрела оккупантов возник пожар на территории станции скорой медицинской помощи.

Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 1
Машины скорой помощи. Фото: ГСЧС
Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 2
Пожар на станции скорой помощи. Фото: ГСЧС
Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 3
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Кроме этого, известно, что загорелись служебные помещения, гараж и автомобиль. Огонь также перекинулся на расположенный рядом жилой дом.

Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 4
Жилой дом охвачен огнем. Фото: ГСЧС
Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 5
В гараже сгорели машины. Фото: ГСЧС
Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 6
Пожар после попадания дрона, фото: ГСЧС

К ликвидации пожара привлекли местную команду спасателей и пожарных ГСЧС. Возгорание удалось оперативно потушить, не допустив дальнейшего распространения пламени. По предварительным данным, пострадавших нет.

Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 7
Спасатель работает над ликвидацией огня. Фото: ГСЧС
Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 8
Спасатели поливают огонь водой. Фото: ГСЧС

Спасатели обследовали территорию и продолжают разбор завалов. На месте работают следователи и специалисты для фиксации последствий атаки.

Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків - фото 9
Спасатели работают на месте попадания. Фото: ГСЧС

Напомним, ночью российские войска нанесли удар по многоэтажке в Краматорске, есть пострадавшие. Также мы писали, что американцы совершили атаку на три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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