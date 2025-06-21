Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині дрон упав у водойму — відео потужного вибуху

На Одещині дрон упав у водойму — відео потужного вибуху

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 15:32
Падіння дрона у водойму на Одещині — відео вибуху
Вибух дрона у воді. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Дрон упав у водойму Дронова атака Одещини

В Одеській області очевидці зафільмували момент падіння ворожого дрону у водойму. БпЛА різко втратив висоту, почав кружляти та вибухнув під водою.

Відповідне відео шириться в місцевих Telegram-каналах.

Реклама
Читайте також:

Дрон упав у водойму

Інцидент стався вдень — на відео видно, як дрон летить на середній висоті, раптово починає втрачати керування, обертається у повітрі й падає прямо в озеро чи ставок, за деякими даними соцмереж, взагалі у Чорне море. Наступної миті — гучний вибух і стовп води.

Що саме сталося з безпілотником, наразі не уточнюється. Можливо, його вразили засоби радіоелектронної боротьби або дрон сам втратив сигнал. Ударна хвиля, яку видно після вибуху, свідчить, що заряд був бойовим.

Дронова атака Одещини

Додамо, що, ймовірно, це один з дронів, яким росіяни атакували Одещину вчора вдень. У зведеннях повітряного командування "Південь" повідомляється, що  20 червня українські захисники збили 10 ворожих дронів — вісім Shahed і дві "Молнії".

Нагадаємо, у ніч проти 21 червня сили ППО знищили 28 ворожих дронів, більшість із них — над Одещиною. Також ми писали, що Росія вже тричі запускала ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, тоді як раніше це відбувалося раз на місяць.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації