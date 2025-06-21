Падіння дрона у водойму на Одещині — відео вибуху

Вибух дрона у воді. Фото: кадр з відео

В Одеській області очевидці зафільмували момент падіння ворожого дрону у водойму. БпЛА різко втратив висоту, почав кружляти та вибухнув під водою.

Відповідне відео шириться в місцевих Telegram-каналах.

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Інцидент стався вдень — на відео видно, як дрон летить на середній висоті, раптово починає втрачати керування, обертається у повітрі й падає прямо в озеро чи ставок, за деякими даними соцмереж, взагалі у Чорне море. Наступної миті — гучний вибух і стовп води.

Що саме сталося з безпілотником, наразі не уточнюється. Можливо, його вразили засоби радіоелектронної боротьби або дрон сам втратив сигнал. Ударна хвиля, яку видно після вибуху, свідчить, що заряд був бойовим.

Дронова атака Одещини

Додамо, що, ймовірно, це один з дронів, яким росіяни атакували Одещину вчора вдень. У зведеннях повітряного командування "Південь" повідомляється, що 20 червня українські захисники збили 10 ворожих дронів — вісім Shahed і дві "Молнії".

Нагадаємо, у ніч проти 21 червня сили ППО знищили 28 ворожих дронів, більшість із них — над Одещиною. Також ми писали, що Росія вже тричі запускала ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, тоді як раніше це відбувалося раз на місяць.