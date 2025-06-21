Вибухи в Одесі 21 червня через атаку дронів

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 21 червня. Росіяни запустили в напрямку міста дрони.

Про це повідомляє Новини.LIVE і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів в Одесі

Вибух в Одесі було чути приблизно о 01:40. Водночас місцеві канали писали про роботу ППО.

Крім того, мер міста Геннадій Труханов закликав одеситів перебувати у безпечних місцях.

Напередодні військові попереджали, що в напрямку Одеси та області летять дрони. Вже о 01:45 Повітряні сили знову підтвердили, що на Одесу прямують безпілотники.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:46 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів лунали у Кременчуці та Полтавській області. Згідно моніторингових каналів, цієї ночі ворог атакує саме Кременчук та Одесу.

Також ми писали, що в ніч проти 20 червня РФ також завдала ударів дронами по Одесі. Зокрема, було понад 10 влучань, фіксувалися пожежі, пошкодження та були постраждалі.