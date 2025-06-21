Вибухи в Одесі 21 червня через атаку дронів

В Одесі пролунали вибухи
Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 21 червня. Росіяни запустили в напрямку міста дрони.
Про це повідомляє Новини.LIVE і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів в Одесі
Вибух в Одесі було чути приблизно о 01:40. Водночас місцеві канали писали про роботу ППО.
Крім того, мер міста Геннадій Труханов закликав одеситів перебувати у безпечних місцях.
Напередодні військові попереджали, що в напрямку Одеси та області летять дрони. Вже о 01:45 Повітряні сили знову підтвердили, що на Одесу прямують безпілотники.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:46 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів лунали у Кременчуці та Полтавській області. Згідно моніторингових каналів, цієї ночі ворог атакує саме Кременчук та Одесу.
Також ми писали, що в ніч проти 20 червня РФ також завдала ударів дронами по Одесі. Зокрема, було понад 10 влучань, фіксувалися пожежі, пошкодження та були постраждалі.
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