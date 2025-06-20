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Головна Одеса Було понад 10 влучань — в ДСНС розкрили наслідки обстрілів Одеси

Було понад 10 влучань — в ДСНС розкрили наслідки обстрілів Одеси

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Дата публікації: 20 червня 2025 07:53
Удар по Одесі 20 червня — зафіксовано понад десять влучань
Рятувальник гасить пожежу на місці влучання в Одесі. Фото: ДСНС
Ключові моменти Обстріли Одеси 20 червня

Російська окупаційна армія у ніч проти 20 червня атакувала Одесу ударними безпілотниками. В місті зафіксовано понад десять влучань, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомили у ДСНС

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Обстріли Одеси 20 червня

Рятувальники розповіли, що цієї ночі в Одесі було понад десять влучань російських дронів. Внаслідок ворожого обстрілу виникли масштабні пожежі. 

"Полум’ям повністю охоплено 4-поверховий житловий будинок. Рятувальники врятували трьох осіб, ще шістьох — евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції — постраждали троє вогнеборців, зараз вони у лікарні в стабільному стані", — йдеться у повідомленні. 

Обстріли Одеси 20 червня
Пошкоджений будинок після атаки РФ. Фото: ДСНС
Удар по Одесі 20 червня
Наслідки обстрілів Одеси. Фото: ДСНС
РФ обстріляла Одесу дронами 20 червня
Рятувальники на місці удару в Одесі. Фото: ДСНС

Крім того, є руйнування і 23-поверхового житлового будинку — вогонь охопив 18, 19 та 20 поверхи, звідки евакуювали 600 людей. Також вдалося врятувати трьох осіб, серед яких є діти, із заблокованої квартири. Пожежі також охопили ще п'ять житлових будинків і три автомобілі.

За інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа — наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Загалом постраждали 14 осіб, з них троє — рятувальники.

На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула Пункт Незламності, а рятувальники разом із добровольцями продовжують працювати на місцях.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів росіян 20 червня в Одесі пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу. В Укразалізниці розповіли про деталі. 

Також ми писали, що один з будинків, який постраждав під час обстрілу Одеси 1 травня, буде знесено, оскільки відновити його неможливо.

Одеса росіяни обстріли дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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