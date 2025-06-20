Удар по Одесі 20 червня — зафіксовано понад десять влучань

Було понад 10 влучань — в ДСНС розкрили наслідки обстрілів Одеси
Російська окупаційна армія у ніч проти 20 червня атакувала Одесу ударними безпілотниками. В місті зафіксовано понад десять влучань, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Про це повідомили у ДСНС.
Обстріли Одеси 20 червня
Рятувальники розповіли, що цієї ночі в Одесі було понад десять влучань російських дронів. Внаслідок ворожого обстрілу виникли масштабні пожежі.
"Полум’ям повністю охоплено 4-поверховий житловий будинок. Рятувальники врятували трьох осіб, ще шістьох — евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції — постраждали троє вогнеборців, зараз вони у лікарні в стабільному стані", — йдеться у повідомленні.
Крім того, є руйнування і 23-поверхового житлового будинку — вогонь охопив 18, 19 та 20 поверхи, звідки евакуювали 600 людей. Також вдалося врятувати трьох осіб, серед яких є діти, із заблокованої квартири. Пожежі також охопили ще п'ять житлових будинків і три автомобілі.
За інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа — наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Загалом постраждали 14 осіб, з них троє — рятувальники.
На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула Пункт Незламності, а рятувальники разом із добровольцями продовжують працювати на місцях.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів росіян 20 червня в Одесі пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу. В Укразалізниці розповіли про деталі.
Також ми писали, що один з будинків, який постраждав під час обстрілу Одеси 1 травня, буде знесено, оскільки відновити його неможливо.
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