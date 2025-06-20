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Главная Одесса Было более 10 попаданий — последствия обстрелов Одессы от ГСЧС

Было более 10 попаданий — последствия обстрелов Одессы от ГСЧС

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Дата публикации 20 июня 2025 07:53
Удар по Одессе 20 июня — зафиксировано более десяти попаданий
Спасатель тушит пожар на месте попадания в Одессе. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Обстрелы Одессы 20 июня

Российская оккупационная армия в ночь на 20 июня атаковала Одессу ударными беспилотниками. В городе зафиксировано более десяти попаданий, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Обстрелы Одессы 20 июня

Спасатели рассказали, что этой ночью в Одессе было более десяти попаданий российских дронов. В результате вражеского обстрела возникли масштабные пожары.

"Пламенем полностью охвачен 4-этажный жилой дом. Спасатели спасли трех человек, еще шестерых — эвакуировали. Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обвалились конструкции — пострадали трое пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии", — говорится в сообщении.

Обстріли Одеси 20 червня
Поврежденный дом после атаки РФ. Фото: ГСЧС
Удар по Одесі 20 червня
Последствия обстрелов Одессы. Фото: ГСЧС
РФ обстріляла Одесу дронами 20 червня
Спасатели на месте удара в Одессе. Фото: ГСЧС

Кроме того, есть разрушения и 23-этажного жилого дома — огонь охватил 18, 19 и 20 этажи, откуда эвакуировали 600 человек. Также удалось спасти трех человек, среди которых есть дети, из заблокированной квартиры. Пожары также охватили еще пять жилых домов и три автомобиля.

По информации жителей, в здании может находиться еще один человек — сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Всего пострадали 14 человек, из них трое — спасатели.

На месте частично разрушенного дома ГСЧС развернула Пункт Несокрушимости, а спасатели вместе с добровольцами продолжают работать на местах.

Напомним, в результате обстрелов россиян 20 июня в Одессе повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала. В Укразализныце рассказали о деталях.

Также мы писали, что один из домов, который пострадал во время обстрела Одессы 1 мая, будет снесен, поскольку восстановить его невозможно.

Одесса россияне обстрелы дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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