Удар по Одессе 20 июня — зафиксировано более десяти попаданий

Спасатель тушит пожар на месте попадания в Одессе. Фото: ГСЧС

Российская оккупационная армия в ночь на 20 июня атаковала Одессу ударными беспилотниками. В городе зафиксировано более десяти попаданий, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Спасатели рассказали, что этой ночью в Одессе было более десяти попаданий российских дронов. В результате вражеского обстрела возникли масштабные пожары.

"Пламенем полностью охвачен 4-этажный жилой дом. Спасатели спасли трех человек, еще шестерых — эвакуировали. Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обвалились конструкции — пострадали трое пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии", — говорится в сообщении.

Поврежденный дом после атаки РФ. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Одессы. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара в Одессе. Фото: ГСЧС

Кроме того, есть разрушения и 23-этажного жилого дома — огонь охватил 18, 19 и 20 этажи, откуда эвакуировали 600 человек. Также удалось спасти трех человек, среди которых есть дети, из заблокированной квартиры. Пожары также охватили еще пять жилых домов и три автомобиля.

По информации жителей, в здании может находиться еще один человек — сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Всего пострадали 14 человек, из них трое — спасатели.

На месте частично разрушенного дома ГСЧС развернула Пункт Несокрушимости, а спасатели вместе с добровольцами продолжают работать на местах.

Напомним, в результате обстрелов россиян 20 июня в Одессе повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала. В Укразализныце рассказали о деталях.

Также мы писали, что один из домов, который пострадал во время обстрела Одессы 1 мая, будет снесен, поскольку восстановить его невозможно.