В результаті удару по Одесі там палає багатоповерхівка, є також постраждалі

Рятувальники ДСНС в Одесі. Ілюстративне фото: ДСНС Одеси

Російські окупанти не припиняють атакувати перлину України — Одесу. Вчергове дрони армії РФ здійснили свій наліт на місто.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Згідно з повідомленням Кіпера, попри героїчну роботу підрозділів ППО дронам-камікадзе окупантів вдалось завдати шкоди місту. На цей момент локалізована пожежа у багатоповерхівці й там з вогнем боролися підрозділи ДСНС.

Наслідки руйнувань через атаку РФ в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Серед постраждалих наразі відомо про двох мешканців Одеси. Медики надають їм допомогу.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: Скриншот

Також є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок.

Локалізована пожежа в багатоповерхівці. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, днями російські окупанти також атакували Одесу. В результаті масованого удару 17 червня у Приморському районі постраждало 130 квартир у понад 50 житлових будинках.

А один з будинків, який постраждав під час обстрілу Одеси буде знесено, оскільки відновити його неможливо. Мешканці квартир вже оформлюють заявки на компенсації.