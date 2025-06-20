В результаті удару по Одесі там палає багатоповерхівка, є також постраждалі

РФ вдарила дронами по Одесі — виникла пожежа та є постраждалі
Російські окупанти не припиняють атакувати перлину України — Одесу. Вчергове дрони армії РФ здійснили свій наліт на місто.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо на даний час про наслідки атаки
Згідно з повідомленням Кіпера, попри героїчну роботу підрозділів ППО дронам-камікадзе окупантів вдалось завдати шкоди місту. На цей момент локалізована пожежа у багатоповерхівці й там з вогнем боролися підрозділи ДСНС.
Серед постраждалих наразі відомо про двох мешканців Одеси. Медики надають їм допомогу.
Також є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок.
Нагадаємо, днями російські окупанти також атакували Одесу. В результаті масованого удару 17 червня у Приморському районі постраждало 130 квартир у понад 50 житлових будинках.
А один з будинків, який постраждав під час обстрілу Одеси буде знесено, оскільки відновити його неможливо. Мешканці квартир вже оформлюють заявки на компенсації.
Читайте Новини.LIVE!