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Головна Одеса РФ вдарила дронами по Одесі — виникла пожежа та є постраждалі

РФ вдарила дронами по Одесі — виникла пожежа та є постраждалі

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 02:25
В результаті удару по Одесі там палає багатоповерхівка, є також постраждалі
Рятувальники ДСНС в Одесі. Ілюстративне фото: ДСНС Одеси
Ключові моменти Що відомо на даний час про наслідки атаки

Російські окупанти не припиняють атакувати перлину України — Одесу. Вчергове дрони армії РФ здійснили свій наліт на місто.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо на даний час про наслідки атаки

Згідно з повідомленням Кіпера, попри героїчну роботу підрозділів ППО дронам-камікадзе окупантів вдалось завдати шкоди місту. На цей момент локалізована пожежа у багатоповерхівці й там з вогнем боролися підрозділи ДСНС.

РФ вдарила дронами по Одесі — виникла пожежа та є постраждалі - фото 1
Наслідки руйнувань через атаку РФ в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Серед постраждалих наразі відомо про двох мешканців Одеси. Медики надають їм допомогу. 

Ворог вдарив дронами по Одесі — які наслідки атаки РФ на місто - фото 1
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: Скриншот

Також є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. 

РФ вдарила дронами по Одесі — виникла пожежа та є постраждалі - фото 3
Локалізована пожежа в багатоповерхівці. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, днями російські окупанти також атакували Одесу. В результаті масованого удару 17 червня у Приморському районі постраждало 130 квартир у понад 50 житлових будинках.

А один з будинків, який постраждав під час обстрілу Одеси буде знесено, оскільки відновити його неможливо. Мешканці квартир вже оформлюють заявки на компенсації.

Одеса пожежа дрони війна в Україні атака Шахед
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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