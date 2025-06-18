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Головна Одеса Обстріл Одеси 17 червня — стали відомі масштаби руйнувань

Обстріл Одеси 17 червня — стали відомі масштаби руйнувань

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Дата публікації: 18 червня 2025 15:04
Обстріл Одеси 17 червня - дрони РФ пошкодили 130 квартир у понад 50 будинках
Наслідки обстрілу 17 червня. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Руйнування будинків Тимчасове житло Атака 17 червня

В результаті масованого удару по Одесі 17 червня у Приморському районі постраждало 130 квартир у понад 50 житлових будинках. Мешканцям пошкоджених будівель пропонують звернутися за компенсаціями на оренду нерухомості.

Про це повідомляє міський голова Геннадій Труханов.

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Руйнування будинків

Внаслідок масованої російської атаки вранці 17 червня найбільших руйнувань зазнали будинки на вулицях Олексія Маркевича та Новосельського. Фахівці провели ретельний підрахунок усіх пошкоджених будівель міста та зафіксували такі збитки:

  • Пошкодження в 51 житловому будинку, з яких щонайменше 6 зазнали суттєвих руйнувань;
  • Постраждало понад 130 квартир, у багатьох із них вибиті вікна, пошкоджені двері та балконні блоки;
  • Знищено понад 200 кв. м покрівель;
  • В окремих будинках відключено елементи життєзабезпечення — водопостачання, електрику.

Наразі ще ведуться першочергові роботи з герметизації вікон, обстеження конструкцій та підготовки до ремонту покрівель.

Тимчасове житло

У мерії запевняють, що всім постраждалим, які втратили нерухомість, забезпечено тимчасове житло. Дві родини наразі перебувають у Центрі соціально-психологічної допомоги Одеської міської ради. Усіх жителів поінформовано про можливість отримання грошової компенсації від міста на оренду квартир.

"Міська рада надає всебічну підтримку постраждалим. Працюють психологи, соціальні служби, волонтери. Роботи з ліквідації наслідків продовжуються", — йдеться у повідомленні мерії.

Атака 17 червня

Ворог завдав удару по центру міста, де щільна забудова. Росіяни зруйнували житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, інфекційну лікарню та педагогічний університет. 17 осіб постраждали. Також під завалами знайдено тіла 60-річної  та 78-річної жінок. Під час атаки вони перебували у своїх квартирах і не встигли вийти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає інклюзивно-ресурсний центр після російського обстрілу. А також про те. що одесити розповідали про атаку 17 червня.

Одеса обстріли компенсація Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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