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Главная Одесса В укрытии не хватило места — одесситы об утренней атаке

В укрытии не хватило места — одесситы об утренней атаке

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Дата публикации 17 июня 2025 14:52
Как одесситы пережили ночь обстрела 17 июня - повреждены университет Ушинского и инфекционная больница
Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Ужасная ночь В укрытии не хватало места Пострадавшие учреждения Университет Ушинского

Сегодня от очередного российского обстрела пострадал жилой дом, медицинские и образовательные учреждения города. Одесситы вспоминают это утро с ужасом, поскольку день начался очень громко — с тревог и мощных взрывов.

О том, как одесситы пережили эту ночь, узнавали журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Ужасная ночь

В результате обстрела жилье Евгения этой ночью осталось без окон. Мужчина надеется на помощь от государства, поскольку материальный ущерб немалый. Однако он все равно рад, что остался живым и невредимым во время дроновой атаки.

"И убирать надо, и остекление делать, не знаешь даже, за что браться. И оставаться здесь на ночь теперь страшно, и квартиру одну оставлять тоже..." — говорит Евгений.

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Евгений, надеется на помощь. Фото: Новини.LIVE
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Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE
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Разрушения от обстрела. Фото: Новини.LIVE

В укрытии не хватало места

Диана со своим сыном заранее спустилась в подвал дома, когда узнала о начале массированной атаки. Впоследствии убежище настолько заполнилось соседями, что закрыть дверь было невозможно. Женщина признается: было очень страшно, но держаться — необходимо.

"Очень страшно было. Слышишь, как оно летит, как оно замолкает и падает... А потом было прямое попадание по соседству. Это ужас, но мы держимся, нас не одолеть", — говорит Диана.

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Диана, была в убежище. Фото: Новини.LIVE
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Ликвидация последствий. Фото: Новини.LIVE
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Дом без 2-го этажа. Фото: Новини.LIVE

Пострадавшие учреждения

В результате ночной атаки пострадало одно из старейших лечебных учреждений в Одессе — городская инфекционная больница. Повреждены более 100 окон и двери в четырех корпусах. К счастью, обошлось без жертв. На территории этого учреждения находится памятник архитектуры и истории национального значения, где работал профессор Пирогов.

Также этой ночью была повреждена Одесская подстанция Экстренной медицинской помощи: выбито 35 окон.

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Инфекционная больница. Фото: Геннадий Труханов
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Пострадавшая станция. Фото: Департамент здравоохранения
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Станция без окон. Фото: Департамент здравоохранения

Университет Ушинского

Во время атаки было повреждено здание педагогического университета имени Ушинского. От взрывной волны пострадали учебные аудитории, мастерские и оборудование.

"Как раз сегодня здесь должны были пройти экзамены. График учебного процесса временно изменен. Восстановительные работы начнутся вскоре. Мои соболезнования всем пострадавшим от этой атаки", — пишет ректор университета Андрей Красножон.

Сейчас полицейские работают на местах: фиксируют последствия атаки, собирают доказательства, опрашивают граждан и оказывают психологическую помощь.

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Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит инклюзивный центр после атаки. А также об обстреле детского сада.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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