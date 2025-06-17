Как одесситы пережили ночь обстрела 17 июня - повреждены университет Ушинского и инфекционная больница

В укрытии не хватило места — одесситы об утренней атаке
Сегодня от очередного российского обстрела пострадал жилой дом, медицинские и образовательные учреждения города. Одесситы вспоминают это утро с ужасом, поскольку день начался очень громко — с тревог и мощных взрывов.
О том, как одесситы пережили эту ночь, узнавали журналисты Новини.LIVE с места событий.
Ужасная ночь
В результате обстрела жилье Евгения этой ночью осталось без окон. Мужчина надеется на помощь от государства, поскольку материальный ущерб немалый. Однако он все равно рад, что остался живым и невредимым во время дроновой атаки.
"И убирать надо, и остекление делать, не знаешь даже, за что браться. И оставаться здесь на ночь теперь страшно, и квартиру одну оставлять тоже..." — говорит Евгений.
В укрытии не хватало места
Диана со своим сыном заранее спустилась в подвал дома, когда узнала о начале массированной атаки. Впоследствии убежище настолько заполнилось соседями, что закрыть дверь было невозможно. Женщина признается: было очень страшно, но держаться — необходимо.
"Очень страшно было. Слышишь, как оно летит, как оно замолкает и падает... А потом было прямое попадание по соседству. Это ужас, но мы держимся, нас не одолеть", — говорит Диана.
Пострадавшие учреждения
В результате ночной атаки пострадало одно из старейших лечебных учреждений в Одессе — городская инфекционная больница. Повреждены более 100 окон и двери в четырех корпусах. К счастью, обошлось без жертв. На территории этого учреждения находится памятник архитектуры и истории национального значения, где работал профессор Пирогов.
Также этой ночью была повреждена Одесская подстанция Экстренной медицинской помощи: выбито 35 окон.
Университет Ушинского
Во время атаки было повреждено здание педагогического университета имени Ушинского. От взрывной волны пострадали учебные аудитории, мастерские и оборудование.
"Как раз сегодня здесь должны были пройти экзамены. График учебного процесса временно изменен. Восстановительные работы начнутся вскоре. Мои соболезнования всем пострадавшим от этой атаки", — пишет ректор университета Андрей Красножон.
Сейчас полицейские работают на местах: фиксируют последствия атаки, собирают доказательства, опрашивают граждан и оказывают психологическую помощь.
Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит инклюзивный центр после атаки. А также об обстреле детского сада.
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