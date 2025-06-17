Инклюзивный центр в Одессе после обстрела

Здание инклюзивного центра после атаки. Фото: Новини.LIVE

Во время ночного обстрела Одессы сильно пострадал Инклюзивно-ресурсный центр № 1. В результате атаки погибли 2 котенка, которые помогали детям в психологической реабилитации.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Состояние инклюзивного центра

Во время атаки на территории инклюзивно-ресурсного центра находились ночные охранники. К счастью, люди не получили ранений. В результате удара был поврежден административный корпус, где принимали детей для дальнейшей диагностики. Оборудование выгорело, а здание осталось без окон.

"Этот центр ежедневно посещали около 50 детей. Это война с детьми с инвалидностью. Невероятный вред и это преступление против детей, против человечества. против всех нас",— говорит директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Елена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный центр. Фото: Новини.LIVE

Инклюзивный центр. Фото: Новини.LIVE

Работа инклюзивно-ресурсного центра прекращена, сейчас продолжаются поиски помещений, где специалисты смогут работать и принимать детей. Сейчас сотрудники учреждения ликвидируют последствия атаки, чтобы сделать территорию безопасной.

"Второй этаж дома полностью поврежден. На первом этаже более-менее удалось что-то спасти. Крыша полностью разлетелась, там все в досках, поэтому мы расчищаем территорию чтобы не вплао нам на голову",— говорит и.о. директора инклюзивно-ресурсного центра Светлана Нагорная.

И.о. директора инклюзивно-ресурсного центра Светлана Нагорная. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный инклюзивный центр. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Инклюзивно-ресурсный центр

Инклюзивно-ресурсный центр № 1 был открыт в мае 2019 года. Он представляет собой комплекс зданий, приспособленных для людей с инвалидностью, общей площадью около 500 кв. м со своей инфраструктурой и территорией. Именно там впервые в нашем городе применили практику реабилитации детей путем общения с животными. Заведение оборудовано кабинетами логопеда, психолога, дефектолога, сурдотифлопедагога и психологической разгрузки.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночного обстрела Одессы. А также о количестве погибших и раненых после атаки.